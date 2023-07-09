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耶倫：美中有重大分歧須明確直接溝通 但不尋求脫鉤

國情動向 15:04 2023/07/09

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美國財長耶倫（Janet Yellen）今日結束為期四天的訪華行程。她在新聞發布會上表示，美中兩國在許多問題上仍存在分歧，但她相信此次訪問推動了美國「為美中關係奠定更堅實基礎」的努力。她重申不尋求與中國經濟脫鉤。

耶倫指，這幾天與中國高級官員進行的10小時的雙邊會談，是直接的、富有成效，有助於穩定美中關係。美中存在重大分歧，必須「明確和直接地」進行溝通。華盛頓對她所說的中國的不公平經濟行為，以及最近針對美國公司採取的懲罰性行動感到關切。但她也指出，總統拜登和她都沒有從大國衝突的角度看待兩國關係，而是相信世界足夠大，足以讓兩國繁榮發展。

耶倫說，她這次訪問的目的是建立和深化與中國新經濟團隊的聯繫，減少誤解的風險，並為在氣候變化和債務危機等領域的合作鋪路。

她認為美方已經取得了一些進展，認為可以建立健康的經濟關係，她希望在工作人員層面進行更多和更頻繁的溝通。

耶倫：美中須公平競爭 並密切溝通避免誤解

耶倫重申，華盛頓不尋求與中國經濟脫鉤，這樣做對兩國都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。但她也表示，美國希望看到一個開放、自由和公平的經濟，而不是迫使各國選邊站的經濟。

據此前報道，國務院總理李強7日在京會見耶倫。李強表示，加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。同日，人行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝會見了耶倫。7月8日，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會見了耶倫。

另據彭博社7日援引美國財政部官員的話說，耶倫7日上午還同中國經濟政策「老將」前副總理劉鶴以及人行行長易綱會面。在發布會上，耶倫也提及訪問期間還與多位女性經濟學家見面。

耶倫：中美在氣候融資上繼續合作至關重要

李強晤耶倫 稱加強合作是中美現實需求

責任編輯：尹航

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