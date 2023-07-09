樓繼偉：有必要加大貨幣政策擴張力度

財政部原部長、中國財政學會會長樓繼偉表示，如果不出現特殊情況，今年經濟增長速度會超過5%，考慮到去年的低基數，仍低於潛在增長率，不利於保持充分就業。疊加外部不利因素，總體評判有必要加大財政貨幣政策擴張的力度。

樓繼偉今日（9日）在官媒《經濟日報》撰文稱，中國經濟保持適宜的增長速度。從以往的9%左右，逐步轉為6%至7%，今後5年應在5%至6%。隨著人口老齡化加劇，再過5年可能會降到4%至5%。短期看，宏觀調控政策十分重要，在不產生通貨膨脹的前提下，應盡量將經濟增長維持在潛在增長率水平。

他還指出，可適度降低利率，更重要的是及時調整預算，增加1.5至2萬億元人民幣財政赤字，主要是增加中央赤字，大部分用於對中小微企業房租、水電、利息等階段性補貼，根據企業經營狀況，財政補貼可以直接到賬；小部分可以轉移給地方，緩解地方財政困難，同時要堅決懲處亂收費、亂罰款，營造良好營商環境。適當增加地方財政赤字，用於彌補現存項目的欠資。

樓繼偉認為，要加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局；中國經濟將從投資驅動轉向消費驅動。經濟增長相當一段時期靠政府投資撬動民間投資。在資本積累到一定階段之後，效果會逐步減弱。目前最終消費佔GDP的比重約為54%，低於國際平均水平，今後這一比重應當在60%以上。

他強調，消費市場還有廣闊的上升空間。讓逾2.9億暫住於城鎮農民工真正在城鎮落戶，會大幅提高消費，也會產生新的就業機會，還有助於提高收入分配公平性。他亦建議破除城鄉二元結構，更多地集中於供給側，只有加快農村勞動力向城鎮轉移，農村產業才會有競爭力及產生足夠的市場需求。

責任編輯：陳俊賢