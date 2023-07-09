內地六成畢業生想做網紅？ 專家提醒：沒那麼好做

隨著自媒體興起，不少年輕人已把當網紅、做直播當成理想職業。專家提醒，網紅沒那麼好做，只有20%的人賺到80%的錢，俗稱「二八法則」。

微博近日發布一項「當代年輕人就業在關注什麼」問卷調查顯示，近萬名受訪應屆畢業生中，61.6%的人就業時會考慮網紅直播等新興職業，只有38.4%選擇完全不考慮。

《中國網絡表演（直播與短視頻）行業發展報告（2022-2023）》顯示，截至2022年末，中國網絡表演（直播）行業主播賬號累計開通超1.5億個。 直接或間接帶動的就業機會超1億個。

據內媒報導，在今年4月開始，青年失業率超20%的背景下，越來越多年輕人選擇加入直播行業，有的是被網紅的高收入所吸引，亦有面對沒有理想的崗位或是沒有應聘成功者無奈的選擇，還有則是出於喜愛。

網紅直播行業「二八法則」明顯

職業發展經紀人佟志剛表示，微博調查數據相對真實地反映當前畢業生的求職預期變化。從他接觸的求職者來看，2022年開始就已經有越來越多應屆畢業生希望能兼職做主播。

曾在廈門大學嘉庚學院任教的人才發展資深顧問陳曉霞認為，年輕人選擇直播等新興職業是一個很明顯的訊號，說明傳統的階層概念正在被打破。更多大學生入行能讓直播營商環境良性發展。

陳曉霞強調，直播行業「二八法則」明顯，20%的人賺走了80%的利潤。大家看到的只是20%取得成功被仰望的人，其實更多人是仰望者。95.2%網紅直播月收入為5000元（人民幣，下同）以下，僅0.4%主播月收入10萬元以上。

陳曉霞建議，想要進入直播行業的畢業生，入行前一定要對自己是否適合以及熱愛直播行業作理性判斷，不能僅僅因為看到少數成功者便一擁而上。

責任編輯：陳俊賢

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