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美財長耶倫訪華私下與9位女性共赴宴 她們是誰？

社會熱點 20:19 2023/07/09

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美國財長耶倫今日（9日）結束訪華，期間，除了與中方官員會面外，她還私下宴請9位女經濟學家，其中兩位已被網民認出身份。

耶倫和9位女經濟學家在餐桌上合影。網傳圖像和信息顯示，耶倫一行的菜單，有剁椒魚頭、老式果木烤鴨、乾煸四季豆、宮保雞丁、麻婆豆腐、拍板雙脆、大蒜燒茄子、老北京豬肉水餃等八道菜，總價1754元人民幣。

有網民認出餐廳為「長安壹號」，英文名「Made in China」，位於北京東方君悅大酒店內。該餐廳自稱環境是「北京特色與西式文化交匯」。

亦有網民認出兩位女經濟學家身份，一位是劉倩（耶倫右手邊，合影圖），另一位是郝景芳（耶倫左手邊，合影圖）。

公開資料顯示，劉倩是經濟學人（The Economist）中國區總裁、世界經濟論壇青年領袖，經濟學博士。她曾在美國加州大學伯克利分校訪問研究，並受訓於斯坦福大學全球領導力培訓課程，研究領域主要圍繞全球宏觀經濟、中國宏觀經濟、勞動經濟學等。

另一位郝景芳是小說家，清華大學經濟學博士。同時她還是《東方文化周刊》專欄撰稿人，童行書院創始人。她憑藉小說《北京折疊》，獲得過第74屆世界科幻大會雨果獎最佳中短篇小說獎。

責任編輯：陳俊賢

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