白宮稱耶倫訪華維持美中溝通 京促以行動回應關切

美國白宮國安顧問沙利文表示，總統拜登認為財長耶倫訪華進行了重要且具實質性的互動，維持美中溝通管道暢通，並清楚傳達了華府的意圖及關切。中國財政部表示，中方闡明了關於健康經濟競爭的立場，展現了對合作應對全球性挑戰的積極意願，同時要求美方採取行動，回應中方對經濟打壓等重大關切。

＊更新中國財政部表態

沙利文周日（9日）回應媒體表示，拜登每天都有收到耶倫書面彙報，她的團隊向國安團隊簡報，國安團隊再向總統簡報，因此拜登對耶倫每場會面重點及對外發言都有掌握。待耶倫返抵美國，拜登期待收到她的完整報告。談到耶倫訪華成果，沙利文稱，拜登認為她此次訪問，進行了非常重要且具實質性的互動。

「維持溝通管道暢通、清楚傳達美國意圖與優先事項，並清楚表達美方對中國特定作為的關切相當重要，這些耶倫都有做到。」

至於美中互動是否又回到設立護欄，沙利文未正面回應，僅重申美中處於激烈競爭，必須以負責任方式管控，而這要靠來自如國務卿布林肯、耶倫等官員的密集式外交，美國會持續在這方面努力。他又提到，北京仍排斥與華府就軍事議題對話，這一點在耶倫訪華後也尚無改變。

京促美採取行動，回應重點關切

中國財政部官員周一（10日）表示，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首巴厘島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關係早日重回正軌。

該官員提到本次中美高層會晤的幾個重點，一是說明了中美經濟關係互利共贏本質，中方認為，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。美方則表示不尋求對華「脫鉤」，無意強迫各國選邊站隊。二是要求美方採取實際行動回應中方關切，近年美方出台一系列對華經濟制裁打壓措施，中方重申在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動。

三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場，中方認為實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。中美應坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識。四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願，當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。

另外，雙方一致同意按照兩國元首峇厘島會晤重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。

責任編輯：陳建錫