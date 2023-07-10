  • 33°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白宮稱耶倫訪華維持美中溝通 京促回應出口管制、關稅等關切

社會熱點 12:08 2023/07/10

分享：

分享：

美國白宮國安顧問沙利文表示，總統拜登認為財長耶倫訪華進行了重要且具實質性的互動，維持美中溝通管道暢通，並清楚傳達了華府的意圖及關切。中國財政部表示，中方闡明了關於中美經濟競爭的立場，展現了對合作應對全球性挑戰的積極意願，並敦促美方秉持理性務實態度，採取行動回應中方的重大關切。

＊更新中國財政部表態

沙利文周日（9日）回應媒體表示，拜登每天都有收到耶倫書面彙報，她的團隊向國安團隊簡報，國安團隊再向總統簡報，因此拜登對耶倫每場會面重點及對外發言都有掌握。待耶倫返抵美國，拜登期待收到她的完整報告。談到耶倫訪華成果，沙利文稱，拜登認為她此次訪問，進行了非常重要且具實質性的互動。

「維持溝通管道暢通、清楚傳達美國意圖與優先事項，並清楚表達美方對中國特定作為的關切相當重要，這些耶倫都有做到。」

至於美中互動是否又回到設立護欄，沙利文未正面回應，僅重申美中處於激烈競爭，必須以負責任方式管控，而這要靠來自如國務卿布林肯、耶倫等官員的密集式外交，美國會持續在這方面努力。他又提到，北京仍排斥與華府就軍事議題對話，這一點在耶倫訪華後也尚無改變。

京促美採取行動，回應關稅、制裁等重大關切

中國財政部官員周一（10日）表示，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展。相互尊重、和平共處、合作共贏應是國與國相處的基本之道、正確之道。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行、共同努力，將兩國元首巴厘島會晤共識轉化為實際行動，推動中美關係早日重回正軌。

該官員提到本次中美高層會晤的幾個重點，一是說明了中美經濟關係互利共贏本質，中方認為，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。美方則表示不尋求對華「脫鉤」，無意強迫各國選邊站隊。二是要求美方採取實際行動回應中方關切，近年美方出台一系列對華經濟制裁打壓措施，中方重申在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動。

三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場，中方認為實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。中美應坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識。四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願，當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，這符合兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。

另外，雙方一致同意按照兩國元首峇厘島會晤重要共識，後續保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 耶倫 美國 中國 中美關係

上一篇文章

廣東廉江25歲男持刀闖幼兒園 致6死1傷（有片）

下一篇文章

內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車
內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車
美財長耶倫訪華私下與9位女性共赴宴 她們是誰？
美財長耶倫訪華私下與9位女性共赴宴 她們是誰？
河北保定財政吃緊 多條巴士線疫情至今仍停運
河北保定財政吃緊 多條巴士線疫情至今仍停運
廣東廉江25歲男持刀闖幼兒園 致6死1傷（有片）
廣東廉江25歲男持刀闖幼兒園 致6死1傷（有片）
載中國遊客大巴在泰國翻車 27人受傷
載中國遊客大巴在泰國翻車 27人受傷
內地六成畢業生想做網紅？ 專家提醒：沒那麼好做
內地六成畢業生想做網紅？ 專家提醒：沒那麼好做
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款