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內地6月PPI按年跌幅擴大至5.4%、CPI持平 均遜預期

經濟脈搏 09:32 2023/07/10

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需求偏弱下，內地6月份生產者物價指數（PPI）按年下跌5.4%，跌幅比上月擴大0.8個百分點，連跌9個月，並創過去七年半來最大跌幅。居民消費價格指數（CPI）按年持平，比上月回落0.2個百分點，為近兩年半最低升幅。兩項數據分別差過市場預期的下跌5%及上升0.2%。

國統局解讀稱，當月消費市場運行基本平穩，按月看，CPI跌0.2%，跌幅與上月相同。其中，食品價格下跌0.5%，跌幅收窄0.2個百分點。非食品價格下跌0.1%，跌幅相同。按年看，CPI由上升0.2%轉持平。其中，食品價格上升2.3%，升幅擴大1.3個百分點。非食品價格由持平轉為下跌0.6%。

當月CPI按比變動中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點，上月為-0.3個百分點。

受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響，按月看，PPI下跌0.8%，跌幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下跌1.1%，跌幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下跌0.2%，跌幅相同。按年看，PPI下跌5.4%，跌幅擴大0.8個百分點。其中，生產資料價格下跌6.8% ，跌幅擴大0.9個百分點；生活資料價格下跌0.5%，跌幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下跌的有25個，減少1個。

當月5.4%的PPI按年跌幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-2.8個百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為-2.6個百分點，上月為-1.8個百分點。

責任編輯：陳建錫

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