市場分析：經濟和物價偏軟 下半年或再降準降息

內地6月通脹水平續低於預期，市場分析指，通脹數據或正逐漸觸底，但短期內上升空間有限。經濟和物價偏軟，下半年可能再度降準、降息。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，國內的通脹數據或者在逐漸觸底，從企業角度來說，現在PPI更差了說明實際貸款利率現在還是偏高，可能還是需要政策降息。CPI未來也有可能出現負值，但是淺度的，現在基本是在底部了。即使說通脹水平觸底，但未來不太可能明顯的改善。

上海證券宏觀分析師胡月曉指，消費品價格走勢遵循季節性波動規律，受基數效應影響，CPI按年值三季度是最低時期，落入負值是大概率事件。工業品價格水準受大宗商品走勢影響，仍將緩慢下行，不過也即將見底，但PPI轉正或在兩到四個季度後。經濟和物價偏軟的組合下，下半年「雙降」是大概率事件。

凱投宏觀指，預計今年晚些時候通脹將逐步上升，但上行空間有限，為進一步寬鬆政策留下空間。年底CPI按年升幅將升至1%附近，但依然偏弱，不會對央行進一步放寬貨幣政策構成掣肘。鑑於信貸需求疲軟、人民幣匯率承壓，預計宏觀政策支持的主力將來自財政政策，年內餘下時間人行只會再降息10個基點。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則指，經濟內生動力和社會有效需求仍需呵護，特別是考慮到外部環境更趨複雜嚴峻，應充分估計三季度、四季度經濟增長可能面臨的不確定性，重視和提升逆週期政策的穩信心、穩增長、擴內需效果。

責任編輯：陳建錫