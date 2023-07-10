內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車

近日經歷9年造車長跑的造車新勢力奇點汽車倒閉，從未量產交付一台車。現在被一眾債權人申請破產審查，成為第一家破產新勢力。

公開資料顯示，奇點最初被安徽銅陵、湖南株洲、江蘇蘇州等地方政府投資下注，還是互聯網安全巨頭360周鴻禕投的第一家造車新勢力，前前後後公開的融資一共170億元人民幣。

據內媒報導，其實更早，奇點汽車就已經被曝大規模欠薪、資不抵債，被法院強制執行。該公司生產基地規劃了3個，城市展廳也一度熱熱鬧鬧，甚至跨界做起商用車、兩輪電單車，攤子舖的巨大。然而，奇點卻從來沒有量產交付過一台車。

據安徽銅陵中級法院近日的公告顯示，法院根據10位債權人的申請裁定受理安徽奇點智能新能源汽車有限公司破產清算一案，並已在近期指定某會計師事務所擔任奇點公司管理人，依法申報債權的債權人參加債權人會議，執行破產清算程序。

值得注意的是，發起破產清算程序是安徽銅陵地方法院。而安徽銅陵政府，正是奇點造車給予大力支持的一方，給錢給地給政策。但這筆押注，隨著奇點倒閉宣告失敗，最終還是銅陵出面了結。

責任編輯：陳俊賢