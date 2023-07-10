  • 32°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車

社會熱點 11:57 2023/07/10

分享：

分享：

近日經歷9年造車長跑的造車新勢力奇點汽車倒閉，從未量產交付一台車。現在被一眾債權人申請破產審查，成為第一家破產新勢力。

公開資料顯示，奇點最初被安徽銅陵、湖南株洲、江蘇蘇州等地方政府投資下注，還是互聯網安全巨頭360周鴻禕投的第一家造車新勢力，前前後後公開的融資一共170億元人民幣。

據內媒報導，其實更早，奇點汽車就已經被曝大規模欠薪、資不抵債，被法院強制執行。該公司生產基地規劃了3個，城市展廳也一度熱熱鬧鬧，甚至跨界做起商用車、兩輪電單車，攤子舖的巨大。然而，奇點卻從來沒有量產交付過一台車。

據安徽銅陵中級法院近日的公告顯示，法院根據10位債權人的申請裁定受理安徽奇點智能新能源汽車有限公司破產清算一案，並已在近期指定某會計師事務所擔任奇點公司管理人，依法申報債權的債權人參加債權人會議，執行破產清算程序。

值得注意的是，發起破產清算程序是安徽銅陵地方法院。而安徽銅陵政府，正是奇點造車給予大力支持的一方，給錢給地給政策。但這筆押注，隨著奇點倒閉宣告失敗，最終還是銅陵出面了結。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 電動車 新能源 汽車

上一篇文章

白宮稱耶倫訪華維持美中溝通 京促以行動回應關切

下一篇文章

河北保定財政吃緊 多條巴士線疫情至今仍停運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地六成畢業生想做網紅？ 專家提醒：沒那麼好做
內地六成畢業生想做網紅？ 專家提醒：沒那麼好做
哈爾濱獲2025年亞冬運舉辦權
哈爾濱獲2025年亞冬運舉辦權
載中國遊客大巴在泰國翻車 27人受傷
載中國遊客大巴在泰國翻車 27人受傷
耶倫：中美在氣候融資上繼續合作至關重要
耶倫：中美在氣候融資上繼續合作至關重要
河北保定財政吃緊 多條巴士線疫情至今仍停運
河北保定財政吃緊 多條巴士線疫情至今仍停運
美財長耶倫訪華私下與9位女性共赴宴 她們是誰？
美財長耶倫訪華私下與9位女性共赴宴 她們是誰？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款