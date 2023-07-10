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台媒曝美國要台灣研發生物武器 台當局否認

國情動向 11:09 2023/07/10

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台媒《聯合報》發布多篇報道稱，美國要求台灣防衛部門的預防醫學研究所開發生物戰劑（生物武器），有文件顯示民進黨政府曾開會討論。台灣防衛部門昨日澄清稱不是事實。

《聯合報》報道指，美國要求台灣防衛部門的預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。

台灣的軍事新聞通訊社發布新聞稿回應稱，預防醫學研究所的任務以執行傳染性疾病之病原偵檢、防護及治療為主；同時，研發偵檢生物戰劑之試劑，以強化生物戰劑防衛偵檢能力，相關報道並非事實。

台灣防衛部門表示，台軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸。預防醫學研究所「生物安全第四級實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病的病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局刻正規畫建置新一代符合生物安全的研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。

台灣防衛部門稱，台灣曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，台灣仍將依公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途的微生物製劑、其他生物製劑或毒素；有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。

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責任編輯：尹航

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