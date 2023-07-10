【神州快訊】2023明文化論壇在北京昌平舉行 金冠鳳冠64年後再聚首

▲ 2023明文化論壇在明十三陵景區舉辦。

7月8日，以「臻美大明 溢彩彰華」為主題的2023明文化論壇在位於北京市昌平區的明十三陵景區遊客中心舉行。作為2023明文化論壇系列展覽三部曲之一的「明定之典——定陵文物再聚首展」也在當天同步開展。今年是明十三陵列入《世界遺產名錄》20周年，作為燦爛輝煌的中華文明的重要組成部分，276年的明王朝孕育出了豐富而深厚的傳統文化。金冠鳳冠「甲子輪迴」重新聚首，再現明代萬曆時期皇家風采。

本屆論壇由1場主論壇、5場主題論壇、1場國際學術研討會、3場主題文物展和10項系列文化活動組成。主論壇設置了主旨演講、南北對話、現場連綫、專家觀點等多個環節。現場，北京明十三陵和南京明孝陵還進行了「南北對話」。

展廳中，定陵出土萬曆皇帝的金冠以及孝端皇后和孝靖皇后的四頂鳳冠將一併「合璧亮相 聚首一堂」。自1956年5月開始至1958年7月，定陵先後挖掘出土了萬曆皇帝金翼善冠四頂以及孝端、孝靖皇后所有鳳冠四頂，此後，其中的兩頂鳳冠於1959年調撥給了故宮博物院和中國國家博物館前身之一的中國歷史博物館，這次展出也是64年之後，四頂鳳冠和萬曆皇帝的金冠首次齊聚一堂。「這是定陵出土的萬曆皇帝金翼善冠和孝端皇后九龍九鳳冠、六龍三鳳冠，孝靖皇后十二龍九鳳冠、三龍二鳳冠的真品唯一一次集中面向公眾展出。其中，三龍二鳳冠和九龍九鳳冠7月8日當天展出後，將分別送回故宮和國博，接下來的展覽中將用複製品替代。」展覽負責人介紹。據了解，本屆明文化論壇共策劃了3場主題文物展，包括以「邂逅·多彩大明1573」為主題在國家典籍博物館舉辦的萬曆文物展、以「明潢貴器」為主題在杭州舉辦的萬曆專題文物展、以「明定之典——定陵文物再聚首」為主題在明十三陵景區舉辦的明代文物展。

▲ 十二龍九鳳冠真品展出。

（資料由客戶提供）