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網信辦要求平台嚴審金融類自媒體資格 完善辟謠功能

社會熱點 17:11 2023/07/10

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中央網信辦向各省市下發通知，要求壓實網站平台主體責任，強化對從事金融等領域的自媒體資格的嚴格核驗，加強信息真實性管及完善網絡辟謠功能。

通知列出多項工作要求，其中，要嚴防假冒仿冒行為，網站平台應強化註冊、動態核驗環節賬號信息審核，防止自媒體仿冒行為，對賬號信息中含黨政軍機關、行政區劃名稱或標識的，必須人工審核；強化資質認證展示，金融、教育、醫療衛生、司法等領域信息內容生產的自媒體，平台應當進行嚴格核驗。

加強信息真實性管理，平台應當要求自媒體對其發布轉載的信息真實性負責，不得無中生有，不得斷章取義、歪曲事實，不得以拼湊剪輯、合成偽造等方式影響真實性。自媒體發布含有虛構情節、劇情演繹的內容，平台應當要求其以顯著方式標記虛構標簽，並鼓勵平台對存在爭議的信息標記及限流。

同時，平台要完善謠言標簽功能，涉公共政策、社會民生、重大突發事件等領域謠言，應當及時標記謠言標簽，運用算法推薦方式提高辟謠效果。

通知又對平台在處理賬號運營行為、違規獲利、粉絲數量管理、違規行為處置等方面提出具體要求。

責任編輯：陳建錫

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