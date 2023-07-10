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乘聯會：6月乘用車市場零售189.4萬輛 按年下降2.6%

經濟脈搏 19:20 2023/07/10

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乘聯會表示，6月乘用車市場零售按年下降2.6%，但按月增長8.7%，今年首6個月零售持續按月增長，是本世紀以來首次出現逐月按月增長的走勢。

乘聯會發布的數據顯示，今年6月，中國乘用車市場零售銷量達到189.4萬輛，按年下降2.6%，按月增長8.7%；上半年，累計零售銷量達到約952.4萬輛，按年增長2.7%。6月乘用車出口29萬輛，按年增長56%。上半年出口168萬輛，按年增長92%。

新能源乘用車方面，6月零售66.5萬輛，按年增25.2%，按月升14.7%。今年以來，累計零售308.6萬輛，按年增長37.3%。

乘聯會表示，今年上半年經歷了春節過早、3月異常促銷價格戰、部分消費者觀望國六B的促銷走勢、近期大量新品和低價新款推出、「618」促銷活動等，最終形成了6月中下旬車市持續火爆。今年上半年，在去年銷量基數較低、多項政策及促銷等綜合因素的作用下，累計零售952.4萬輛，實現按年正增長2.7%的良好表現。

展望7月車市，乘聯會指，去年6月1日開始實施車購稅減半政策，因此政策啟動期疊加去年3月至6月的購買延遲因素共振，導致去年7月的超高基數，不利於今年7月車市按年增速的表現，今年7月如出現負增長應該是正常現象。

出口方面，近期人民幣滙率變化有利於出口，由此判斷中國乘用車的7月出口仍會保持強勢增長，推動7月總體乘用車的國內外總量繼續保持較好增長。

責任編輯：陳俊賢

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