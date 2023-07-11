內地延續政策讓房企喘息 為何有人說預期落空？

人行及金融監管總局宣布延長俗稱「金融16條」的房地產支持政策，一方面，存量貸款了延期、調整還款安排等措施，紓緩了已陷入債務危機的房企的短期還款壓力，也有助金融機構繼續「輸血」，另一方面，市場期待中央會推出更重磅的支持政策，如大範圍取消限購，上述政策延長令一些業界人士感預期落空。

人行：支持房地產市場政策延至明年底

去年底發布的「金融16條」已在今年5月11日到期，本次把適用期限統一延長至明年12月31日。其中，兩條政策規定了適用期限：一是房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資方面，自該規定印發之日起，未來半年內到期的，可以允許超出原規定多延期1年；二是金融機構配套融資支持方面，自該規定印發之日起半年內，向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類，對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職者可予免責。

廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，國內樓市走弱已是不爭的事實，而今年房企債務將集中到期，資金鍊繼續緊張，並可能影響到「保交樓」。在此情況下，金融機構適度加大支持是十分必要的，這兩項條款期限的延長，相當於「用時間換空間」，對維持房地產業流動性將起積極作用。

中指研究院企業研究總監劉水指，延長支持房企開發貸款、信託貸款等存量融資展期，延長專項借款支持項目相關人員盡職免責期限，時限均延長2024年底，目的在於保持房地產融資合理適度及保交樓。同時，這也表明監管部門認為房企經營及融資正常化還需要一年半的時間，市場調整和房企風險之大超出預期。

不過，對一些押注監管機構將大力提振陷入困境的房地產行業的業界人士，「金融16條」的延長亦相當於期望的落空。去今年6月初起，市場已陸續傳出消息，而業界也認為中央將有一項大規模刺激計劃宣布，以促進民眾對房地產的需求。但監管機構的動作表明，他們可能將繼續專注於救房企的問題上。

同一時間，官媒《中國證券報》今再借專家放風，稱為促進房地產市場平穩健康發展，後期預料將有更多支持政策推出。

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責任編輯：陳建錫