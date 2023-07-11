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廣州二手房掛牌直降百萬 分析指下半年市場以築底狀態為主

經濟脈搏 11:37 2023/07/11

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內地樓市仍未見起色，廣州番禹掛牌出售的二手房甚至降價百萬（人民幣，下同）。業內人士稱，政策仍是決定廣州樓市走向的關鍵變量，三季度應該是市場底部得到確認的時間。

內媒：廣州二手房已進入「愁賣」階段

據內媒報道，今年3月以來，廣州二手掛牌量持續上升，已進入「愁賣」階段，大部分房源都需要不斷降價才能賣出。

比如廣州番禺大石片區的今日麗舍小區，近期有中介表示，一套107.9平方米的房源業主急賣，總價188萬元，單價約1.74萬元/平方米，較小區整體均價便宜5600元/平方米。可供對比的是，小區同戶型另一套107.9平方米房源在鏈家的掛牌總價為292萬元，前後兩套房源掛牌差價近104萬元。

天河區華景新城一套南向四房急售降價至899萬元，該房源在鏈家平台的掛牌價為950萬元，差價約51萬元，同戶型另一套房源掛牌價為980萬元，但掛牌時間已有一年。

據合富研究院統計，2023年廣州全市二手放盤量已較2022年增長約15%-20%。一季度業主放盤較大比例是為置換，二季度市場交易信心轉弱使得更多有資金周轉的賣家選擇放盤。業主放盤意願上升，交易心態較為弱勢，議價空間擴大。

官媒指內地樓市下行壓力大 政策應強化中長期調節

內地樓市限購有望再鬆動？近20城已調整

新房方面，一位開發商人士稱，其公司位於廣州近郊的一個樓盤開盤近一年，也在持續促銷降價走量，去年下半年在售均價約3.5萬元/平方米，上個月推出的特惠房源最低均價2.7萬元/平方米。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉說，開發商現階段的主要任務仍是去庫存。下半年如果能在需求端適當解禁造血，釋放更多剛需和改善需求，廣州樓市企穩復蘇的態勢就會更加堅定，否則走向將趨於平緩。

多位廣州業內專家表示，上半年廣州樓市先揚後抑，下半年大環境對樓市復甦的掣肘仍在，政策依然是決定廣州樓市走向的關鍵變量。無論如何，三季度應該是市場底部得到確認的時間。

責任編輯：尹航

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