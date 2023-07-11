經濟重鎮企業壓價請人 時薪10蚊嚇退畢業生

受經濟放緩和西方「去風險」雙重影響，內地青年失業率已連月超20%，部分經濟大城市的企業，面對求職困難的應屆畢業生卻趁機壓價。

河南省會鄭州連日舉辦「百日千萬青年人才專場招聘會」、「萬眾就萬崗畢業季專場招聘會」等多個大型招聘。英國《金融時報》向一名前去應徵的商科畢業生了解，得知場內許多企業都開出每周工作70小時、月薪不到3000元（人民幣，下同）的條件請人。換成每小時計算，即時薪還不到10.7元。

該畢業生說，原本以為鄭州作為iPhone重鎮，應該能提供更好的就業前景，結果事與願違。

另一名成都的會計系畢業生亦向該報透露，他在當地找到僅月薪3000元的工作，為從事建築工人的父親的收入的1/3，直言對花那麼多錢讀書感到不值。

公開資料顯示，鄭州和成都當前的最低工資分別約2000元和2100元。

麥格理首席中國經濟學家Larry Hu指出，中國經濟非常疲軟，信心低迷是青年失業最大原因。政府政策傾向關注安全而非增長，加重青年失業帶來壓力。

中國社會科學院原副院長、社科院國家高端智庫首席專家蔡昉表示，過去3年中國經歷了很長時間的周期性失業，使得經濟在該復甦的時候遭遇到「磁滯效應」—經濟應該恢復到常規狀態的時候，卻回不到過去的常態，停留在復甦乏力的狀態。

責任編輯：陳俊賢

內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業

內地4月失業率降至5.2% 青年失業首次突破兩成

美媒：經濟復甦乏力 中國小型企爭相裁員