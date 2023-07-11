上海靜安區委書記走訪貝恩辦公室 美媒：似為減緩外企疑慮

上海市靜安區委書記于勇上週三（5日）到全球諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）上海辦公室走訪調研，稱助推企業行穩致遠。此前該公司上海辦公室曾被中國警方突擊檢查，美媒指，于勇此舉似是為緩解在華外企的擔憂。

貝恩公司微信公眾號文章稱，于勇一行上週三到該公司上海辦公室走訪調研，與中國區總裁、全球董事會成員韓微文進行座談交流，了解該公司經營情況、核心業務等情況，並就未來戰略規劃展開探討，助推企業在靜安區提質增效、行穩致遠。

文章引述于勇表示，靜安區始終堅持國際化發展方向，大力實施全球服務商計劃，將專業服務業列入重點發展產業，不斷提升專業服務能級，打造高端服務業集群。未來，靜安區將堅持企業為本，一如既往地做好企業服務，營造一流的營商環境，為企業發展保駕護航。

《華爾街日報》指，此舉似乎是為了緩解在華外國企業加劇的擔憂。此前 ，貝恩公司發言人4月時表示，中國警方曾到該公司上海辦事處向部分職員問話，又指公司將配合中國執法部門的調查。

責任編輯：尹航

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