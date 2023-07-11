社科院料二季度GDP增7%惟動能放緩 倡增赤字及降息

中國社會科學院今日（11日）發表季度宏觀金融分析報告指，在去年低基數下，二季度GDP（7月17日公布）增速或創年內高點，達到7%左右，但按季增速大概率放緩。現時經濟主要矛盾是微觀主體預期轉弱、需求擴張乏力，應適當加槓桿並提高赤字率、繼續較大幅度降息，並加大對優質民營房企的紓困幫扶。

報告指，二季度中國經濟保持恢復發展，但有效需求不足和市場預期不穩，復甦動能有所減弱。從增長動能看，收入和就業預期偏弱制約消費增長，製造業、房地產投資增速持續下滑，外需不振造成出口增速回落。從金融條件看，新增信貸、企業債券和政府債券拖累社融走弱，社融剪刀差有所收窄但仍處於較高水平。市場需求不足疊加寬信用受阻，經濟復甦面臨階段性通縮壓力。當前國內經濟的主要矛盾，是微觀主體預期轉弱和資產負債表受損導致需求擴張乏力。

考慮到經濟復甦動能放緩和低基數效應，二季度GDP按年增速可能達到7%左右的年內高點，但按季增速大概率低於一季度。隨著擴大內需和改善預期的宏觀政策持續發力，經濟復甦內生動力逐步增強，全年經濟增速有望實現5.5%左右。

報告呼籲把財政、貨幣、房地產政策工具箱開得再大一些，用真招實策提振市場預期和發展信心，並具體提出三點建議，一是中央財政提高赤字率至4%以上水平，預計增加財政支出規模1.3萬億元。二是人行繼續較大幅度降息，助企業降低融資成本，減輕利息支出和債務負擔。三是加大優質民營房企紓困幫扶力度，給予優質民營房企2至3年的政策過渡期，通過增加房地產開發貸款投放、支持存量債務合理展期降息等方式，改善優質民營房企資產負債表。

從中長期角度看，報告認為仍需要通過改革，從根本上扭轉市場預期和穩定經濟增長，包括從國家治理高度加強政策協調配合，健全宏觀經濟治理體系，平衡增長與風險等的關係，避免「一腳油門、一腳煞車」擾動復甦，充分調動地方積極性全力以赴拼經濟，以及構建親清政商關係，推動民營經濟高質量發展。

責任編輯：陳建錫