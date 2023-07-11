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中央深改委會議：積極主動提高對外開放

國情動向 20:58 2023/07/11

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中共總書記習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議，強調積極主動把中國對外開放提高到新水平，提升貿易投資合作質量和水平。

習近平在主持會議時強調，建設更高水平開放型經濟新體制是我們主動作為以開放促改革、促發展的戰略舉措，要圍繞服務構建新發展格局，以制度型開放為重點，聚焦投資、貿易、金融、創新等對外交流合作的重點領域深化體制機制改革，完善配套政策措施，積極主動把我國對外開放提高到新水平。

他還指，要圍繞提升國家油氣安全保障能力的目標，針對油氣體制存在的突出問題，積極穩妥推進油氣行業上、中、下游體制機制改革，確保穩定可靠供應。要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。

會議指出，要完善開放型經濟新體制的頂層設計，深化貿易投資領域體制機制改革，擴大市場准入，全面優化營商環境，完善服務保障體系，充分發揮我國綜合優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，提升貿易投資合作質量和水平。

會議還指，要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產供儲銷體系建設。要加大市場監管力度，強化分領域監管和跨領域協同監管，規範油氣市場秩序，促進公平競爭。要深化油氣儲備體制改革，發揮好儲備的應急和調節能力。

責任編輯：袁瑋婧

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