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北約斥中國致力推翻國際秩序 中方批罔顧事實

國情動向 09:38 2023/07/12

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北約峰會一連兩日在立陶宛首都維爾紐斯召開，大會周二（11日）發表公報指，中國的野心和脅迫性政策正挑戰北約利益、安全及價值觀，中國在各領域上致力於推翻以規則為基礎的國際秩序。公報又特別提到中國與俄羅斯的關係，以及對台灣的威脅。中國駐歐使團表示堅決反對，批評公報內容罔顧基本事實。

公報以5大段篇幅談論31個成員國元首對中國議題的共識，直指中國的野心挑戰北約利益，並提到成員國正持續面臨來自中國的網路、太空、混合與其他不對稱威脅，以及使用新興和破壞性科技的脅迫。中國亦尋求控制關鍵科技和產業、關鍵基建、戰略性原料和供應鏈，利用經濟力量造成他國依賴、強化影響力。

公報又提到中國正以前所未見的速度、規模促進核武現代化，北約反對中國借民用計畫為幌子，實為軍事用途擴充鈽的生產，損怕國際禁止核擴散條約（NPT）的目標。同時，北約對與中國政府的建設性往來保持開放態度，包括建立互惠的資訊透明度，以著眼於保障成員國的安全利益。

北約秘書長斯托爾滕貝格指，中國不是北約的敵人，雙方應該繼續合作，但是中國的行動正破壞北約安全，成員國一致同意共同應對中方的脅迫性行動。

中國駐歐盟使團表示，公報涉華內容罔顧基本事實，刻意抹黑中國，中方對此堅決反對，並敦促北約糾正錯誤認知和政策。在當前國際安全局勢不斷惡化背景下，北約作為地區性軍事集團，非但不反思自身責任，反而對他國一味指責，製造對抗，充分暴露其虛偽本性，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭。

責任編輯：陳建錫

 

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