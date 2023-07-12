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美媒實訪內地偏遠城市：爛尾工程隨處見 農民無田可耕

經濟脈搏 16:30 2023/07/12

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彭博記者實訪貴州遵義，發現當地大量建築和景區項目因資金問題而爛尾。（配圖）

隨著內地二三線城市的債務狀況愈來愈受到關注，美媒記者芥日走訪曾屬於窮困地區、現已全面打贏脫貧攻堅戰的貴州遵義市，在這座擁有660萬人口的城市看到大量爛尾的公路、住宅及旅遊景區，主要原因是當地政府的財政資金已經見底，背後則是多年以投資刺激經濟增長下，所隱藏的嚴重債務危機。

在中國西南一條新建的六車道高速公路上，幾個年輕人在細雨中慢跑，家庭主婦遛著狗，退休男人提著鳥籠和朋友散步...奉新高速公路自四年前施工停滯以來，目前仍處於部分封閉狀態，是遵義市眾多未完工基礎設施項目之一。除了高速公路之外，住房項目和旅遊景點也未完工。

彭博社記者走訪了遵義奉新高速一帶，公路旁邊的許多建築已被政府下令遷拆，以便為工程騰出空間。但一名附近的居民表示，由於政府的資金耗盡，工程停滯，他們正為這些街區進行粉刷和翻新，期望能夠轉售，「政府實在是太缺錢了，以至於沒有為那些被迫搬遷的人提供臨時住所所承諾的資金」。

該居民還透露，當地民眾曾經抗議，但政府實在是沒有錢。像遵義這樣的例子，在貴州省內擁有太多了。

奉新高速的部分路段規劃至今仍因資金問題長期停工。

記者又到當地一個未完工的棚戶區改造項目了解，一名49歲的清潔工表示，2011年政府收回了她的土地房屋，為項目讓路。如今12年過去，她仍然住在租來的公寓裡，政府從未有交付她承諾的新家。現在她只能通過掃街，賺取每月約1,300元人民幣收入，「我們現在沒有土地可以耕種，只有土地可以清掃」。

「過去我們自己種糧食、養活自己。房子是我們自己的，不用付房租。水是從井裡打來的，我們不用付水費。現在一切都有價格了。」

報道提到，中國現時面臨的債務風險核心問題是所謂的地方政府融資工具，這些工具的創建是為了通過規避市政當局在市場上出售債券的限制，來為基礎設施提供資金。然而，融資平台很少能產生足夠的回報來履行其義務，這意味著大多平台依靠再融資、注入市政資金等方法保持償還能力，而這些方法正在枯竭。

這些地方政府融資平台所欠資金被稱為「隱性債務」，因為它不會出現在政府的資產負債表上。

雖無官方數字，但國際貨幣基金組織（IMF）今年2月時曾估計，截至去年底，中國此類債務未償餘額為66萬億元人民幣，大幅高於疫情年的40萬億元。

責任編輯：陳建錫

 

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