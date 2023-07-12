寶格麗就列台灣為國家致歉 人民日報：道歉別專供中國大陸

意大利品牌寶格麗（Bulgari）在官網上將台灣列為國家，成為輿論焦點，寶格麗昨日（11日）在微博發表聲明道歉，稱已立即糾正。之後，《人民日報》評論稱，道歉聲明別弄成專供中國大陸，還配出將道歉聲明分享到twitter、facebook、youtube及instagram的截圖。

事件起因是在寶格麗官網的「查找精品店」的頁面裡，在「查看完整的國家/地區列表」的選項下，有人發現台灣不僅和中國被並列展示了出來，而且並沒有和港澳一樣被標註上中國。這引發中國網民的質疑和不滿。

▲ 修改前的官網將台灣和中國並列展示

不過，在這一情況被曝光後，寶格麗官網「查找精品店」的頁面已無法打開，點擊後會自動跳轉回官網主頁。

昨晚，寶格麗在微博發布道歉聲明稱：

寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址標識誤注，今日發現後已立即糾正對錯誤深表歉意！我們誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。

之後，官網的「查找精品店」頁面重新上線，但樣式有修改，「查看完整的國家/地區列表」的選項已經消失，只剩下對應國家的店鋪以及該國地圖。

人民日報微博帳號發表評論稱，所謂的「管理疏忽」「標識誤注」難以服眾，質疑道歉是否「專供」中國大陸。

人民日報這則微博的配圖是將道歉聲明分享到twitter、facebook、youtube及instagram的截圖。有網民說：寶格麗的道歉聲明僅對中國可見？外網上來一個，別微博特供。

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責任編輯：尹航

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