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早SpaceX一步 中國甲烷火箭成功升空入軌

國情動向 11:50 2023/07/12

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由中國民企藍箭航天所研發的朱雀二號遙二火箭，今日（12日）上午9時許順利發射升空，隨後進入預定軌道，成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭。

以液氧甲烷為推進劑的朱雀二號遙二運載火箭為兩級構型，箭體直徑3.35米，全箭高度49.5米，起飛重量219噸，起飛推力268噸。整流罩最大直徑3.35米，全長8.237米。火箭一級採用4台天鵲80噸級液氧甲烷引擎並聯，二級採用1台天鵲80噸級液氧甲烷引擎和1台天鵲10噸級游動液氧甲烷引擎組合而成。

藍箭航天方面稱，試飛主要考核運載火箭測試發射和飛行全過程方案的正確性、合理性，各系統接口的匹配性，為後續火箭正式投入商業飛行奠定基礎。

使用液氧甲烷引擎是航天界的其中一個新趨勢，馬斯克旗下SpaceX的星艦（Starship）正是使用這種引擎，隨著後者4月試飛時爆炸解體，中國在這方面可謂是先行一步。不過，朱雀二號和星艦在載重上比較，兩者完全不在同一量級。星艦作為人類史上最大的超重型火箭，單是高度已達到120米。

責任編輯：陳建錫

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