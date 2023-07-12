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內地券商料人民幣短期承壓 四季度有望企穩

經濟脈搏 12:21 2023/07/12

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人民幣匯率近日有所反彈，今日在岸價離岸價均收復7.19關口。分析指，短期內人民幣匯率可能承壓，四季度有望逐步企穩。經濟預期一旦扭轉，將帶動匯率快速回升。

對於人民幣匯率反彈，中金公司外匯專家李劉陽分析，一方面，美國非農就業數據不及預期，帶動美元指數走低；另一方面，各家銀行紛紛調降美元存款利率，釋放穩匯率信號。

展望7月人民幣匯率走勢，李劉陽表示，這一方面取決於穩匯率政策能否有效糾偏市場順周期性，另一方面取決於穩經濟政策的出台能否扭轉當前市場預期。他認為，隨著穩匯率政策逐步加碼，順周期和單邊行為或將得到一定程度的遏制，有利於匯率邊際企穩。經濟預期一旦扭轉，將帶動匯率快速回升。

中信證券首席經濟學家明明表示，匯率的核心在於基本面。若市場對經濟的預期轉暖，將帶來直接投資賬戶和證券投資賬戶的修復。此外，如果隨著美國經濟逐步承壓、美聯儲緊縮預期放緩，美元指數走弱，人民銀行應對外匯大幅波動的政策工具儲備豐富，人民幣匯率有望逐步企穩甚至重回升值通道。

展望下半年匯率走勢，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，在多空因素交織背景下，短期內人民幣匯率可能承壓，四季度有望逐步企穩。

平安證券首席經濟學家鍾正生認為，年底美元指數或開始下跌，中國宏觀政策加碼帶動經濟復甦預期向好，有望促使人民幣匯率穩中有升。

人民幣在岸、離岸價早段升穿7.19

責任編輯：尹航

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