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商務部等13部門印發行動計劃 全面推進一刻鐘便民生活圈

社會熱點 15:29 2023/07/12

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商務部等13部門印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》，目標到2025年，在全國有條件的地級以上城市全面推開，推動多種類型的一刻鐘便民生活圈建設，形成一批布局合理、業態齊全的便民生活圈，對恢復和擴大消費的支撐作用更加明顯，居民綜合滿意度達到90％以上。

市民日常需求能在一定時間內解決

行動計劃的實施重點包含：在居民「家門口」（步行5-10分鐘範圍內），優先配齊購物、餐飲、家政、快遞、維修等基本保障類業態，引進智能零售終端，讓消費更便捷。在居民「家周邊」（步行15分鐘範圍內），因地制宜發展文化、娛樂、休閑、社交、康養、健身等品質提升類業態，讓消費更舒心。

發展「一店一早」。支持特色化、多元化的各類市場主體發展，推動品牌連鎖便利店（社區超市）進社區，搭載代扣代繳、代收代發、打印複印等便民服務，提高便利化程度。以早餐店、小吃店、「便利店+早餐服務」「互聯網+早餐服務」等為主體，構建多層次早餐供應體系，增加網點密度，豐富早餐品種，保障居民「吃得好」。

補齊「一菜一修」。支持菜市場（菜店）標準化、智慧化改造，拓展服務業態，提升環境、衛生和質量，促進放心消費、惠民消費。規範有序發展集修鞋、配鑰匙等「小修小補」於一體的社區工坊，明碼標價，提供平價維修服務。

服務「一老一小」。鼓勵按照適老化標準建設改造社區養老服務設施，支持養老機構利用配套設施提供社區養老服務。探索發展社區食堂，建立老年人助餐服務網絡。鼓勵建立社區護理站，為行動不便的失能、殘疾、高齡、長期患病老年人提供上門醫療護理服務。鼓勵家政、護理人員進社區，拓展生活照料、健康管理、康復護理、精神慰藉等居家養老服務。各類消費場所應保留現金、銀行卡等傳統支付方式和面對面人工服務，引導設立老年人、母嬰專櫃和體驗店。鼓勵社區商業中心等場所建設母嬰設施並懸掛引導標識，發展嵌入式、標準化的托育機構和托育點，提供全日托、半日托、臨時托、計時托等平價服務。

中國擬2030年前載人登月 初步計劃公布

同時，要創新消費場景，增強多元消費體驗。引導鄰近居民區的傳統商場向社區商業中心轉型。支持發展線上線下融合的即時零售模式（平台下單+就近門店配送，就近門店下單+即時配送），賦能實體門店，拓展服務半徑。支持淨菜進社區、進超市，發展「中央廚房+冷鏈+餐飲」模式，提升預制菜產品質量品質。鼓勵健身房、游泳館、多功能運動場、保健理療店等進社區，促進健康消費。鼓勵社區規範開展鄰里節、美食節、團購節、家電家居及家政便民服務等促消費活動，繁榮社區商業。

經濟重鎮企業壓價請人 畢業生月薪不到3000蚊

還要促進就業創業，提高社區居民收入。為居民在社區就業提供便利，打造宜居宜業環境。支持自由職業者靈活就業、遠程辦公、兼職就業，從事即時零售、餐飲服務、線上培訓等平台衍生業務。支持高校畢業生創業就業，從事創意經濟、個性化定制化文化業態等特色經營，創新網紅店、特色店、精品店。優先為殘疾人等就業困難人員推薦低門檻、有保障的愛心崗位，服務社區居民。尊重退休人員意願，發揮其在文化藝術、專業技術等領域專長，鼓勵量力而行參與志願服務活動，為有再就業需求的退休人員提供服務。

責任編輯：尹航

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