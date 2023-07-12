王文濤晤德國製造業代表 稱「去風險」主導權應在企業

商務部部長王文濤昨日（11日）會見德國機械設備製造業聯合會主席霍伊斯根，就開闢新興領域合作、維持供應鏈穩定等議題交換意見。王指，「去風險」不應政治化和意識形態化，更不能導致脫鉤和「去中國化」。企業是市場主體，政府應將「去風險」主導權交還給企業，任意干預反而會帶來更大風險。

王文濤表示，中國將堅定不移推進高水平對外開放，開放的大門只會越開越大。中國正全面推進中國式現代化，超過14億人口的現代化進程，必將為包括德國在內的各國企業提供更廣闊發展空間。機械設備製造業是中德經貿合作的重點行業，雙方應進一步鞏固現有合作基礎，推動中德經貿關係取得更大發展。

霍伊斯根表示，德機械設備製造業聯合會旗下近900家企業在華設立子公司，創造約15萬個就業崗位，希望德中兩國未來延續良好合作傳統。期待中方持續擴大對外開放，為德機械設備企業提供更多機遇。德約80%的機械產品面向出口，「脫鉤斷鍊」不符合德企利益，支持德中兩國政府加強交流對話。

王文濤又與德國軟件公司思愛普（SAP）行政總裁柯睿安會面，王強調互信是中德合作的基礎，同樣呼籲「去風險」不應政治化和意識形態化。中方致力於打造市場化、國際化的營商環境。歡迎思愛普持續擴大在華投資，發揮自身技術優勢。柯睿安表示，思愛普秉持「在中國，為中國，也為全球」戰略，反對脫鉤斷鏈。

責任編輯：陳建錫