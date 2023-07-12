  • 32°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王文濤晤德國製造業代表 稱「去風險」主導權應在企業

國情動向 17:00 2023/07/12

分享：

分享：

商務部部長王文濤昨日（11日）會見德國機械設備製造業聯合會主席霍伊斯根，就開闢新興領域合作、維持供應鏈穩定等議題交換意見。王指，「去風險」不應政治化和意識形態化，更不能導致脫鉤和「去中國化」。企業是市場主體，政府應將「去風險」主導權交還給企業，任意干預反而會帶來更大風險。

王文濤表示，中國將堅定不移推進高水平對外開放，開放的大門只會越開越大。中國正全面推進中國式現代化，超過14億人口的現代化進程，必將為包括德國在內的各國企業提供更廣闊發展空間。機械設備製造業是中德經貿合作的重點行業，雙方應進一步鞏固現有合作基礎，推動中德經貿關係取得更大發展。

霍伊斯根表示，德機械設備製造業聯合會旗下近900家企業在華設立子公司，創造約15萬個就業崗位，希望德中兩國未來延續良好合作傳統。期待中方持續擴大對外開放，為德機械設備企業提供更多機遇。德約80%的機械產品面向出口，「脫鉤斷鍊」不符合德企利益，支持德中兩國政府加強交流對話。

王文濤又與德國軟件公司思愛普（SAP）行政總裁柯睿安會面，王強調互信是中德合作的基礎，同樣呼籲「去風險」不應政治化和意識形態化。中方致力於打造市場化、國際化的營商環境。歡迎思愛普持續擴大在華投資，發揮自身技術優勢。柯睿安表示，思愛普秉持「在中國，為中國，也為全球」戰略，反對脫鉤斷鏈。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
外交 科技戰 地緣政治 德國 中國 中歐關係

下一篇文章

外交部再就日本核污水排海表示嚴重關切
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐盟外交代表博雷利原定下周訪華 北京要求取消
歐盟外交代表博雷利原定下周訪華 北京要求取消
王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵近鄰
王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵近鄰
中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
改用中國製芯片 華為或今年內重推5G手機
改用中國製芯片 華為或今年內重推5G手機
北約斥中國致力推翻國際秩序 中方批罔顧事實
北約斥中國致力推翻國際秩序 中方批罔顧事實
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款