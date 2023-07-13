  • 30°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝鋒晤美助理防長 促美方推動兩軍關係回到正軌

國情動向 09:41 2023/07/13

分享：

分享：

中國駐美大使謝鋒週三（12日）應約會見美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）。謝鋒表示，美國應謹慎處理台灣等重要敏感問題，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。分析指，這次會晤很不尋常，反映中國可能正回應美方的關注，但實際進展仍需時間和談判。

中國駐美大使館公佈，謝鋒表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是新時期中美正確相處的治本之道。謝鋒就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

雙方還就共同關心的問題交換了看法。

美國國防部聲明中提到，謝鋒在和拉特納的會談持續大約90分鐘，討論了防務關係和一系列國際及地區安全問題。發言人梅納斯（Martin Meiners）說，拉特納還強調國防部致力於保持美中之間軍方溝通渠道的暢通。

美國智庫分析稱，這次會晤很不尋常，中國大使並不經常會見美國高層國防官員，今次舉動反映中國可能正回應美方的關注，但實際進展仍需時間和談判。除非華府解決對中國防長李尚福的制裁，否則北京不太可能接受與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行防長級別的會議。

此前，白宮國安顧問沙利文曾表示，北京仍排斥與華府就軍事議題對話，這一點在耶倫訪華後也尚無改變。

白宮稱多個政府機構電郵賬號被中國黑客入侵

美國氣候特使克里本月16日起訪華4天

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 國防 軍事 美國國防部 中美關係 北京 台灣 美國 白宮

下一篇文章

李強召開平台企業座談會 冀更好賦能實體經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐盟外交代表博雷利原定下周訪華 北京要求取消
歐盟外交代表博雷利原定下周訪華 北京要求取消
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
限制半導體材料出口 外交部：公正合理 不針對他國
王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵近鄰
王毅：尊重日韓同各國發展關係 但不能用於圍堵近鄰
北約斥中國致力推翻國際秩序 中方批罔顧事實
北約斥中國致力推翻國際秩序 中方批罔顧事實
改用中國製芯片 華為或今年內重推5G手機
改用中國製芯片 華為或今年內重推5G手機
中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款