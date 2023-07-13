謝鋒晤美助理防長 促美方推動兩軍關係回到正軌

中國駐美大使謝鋒週三（12日）應約會見美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）。謝鋒表示，美國應謹慎處理台灣等重要敏感問題，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。分析指，這次會晤很不尋常，反映中國可能正回應美方的關注，但實際進展仍需時間和談判。

中國駐美大使館公佈，謝鋒表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是新時期中美正確相處的治本之道。謝鋒就兩國兩軍關係闡明立場，要求美方採取行動排除障礙、管控分歧，按照中美三個聯合公報的原則謹慎處理台灣等重要敏感問題，與中方相向而行，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

雙方還就共同關心的問題交換了看法。

美國國防部聲明中提到，謝鋒在和拉特納的會談持續大約90分鐘，討論了防務關係和一系列國際及地區安全問題。發言人梅納斯（Martin Meiners）說，拉特納還強調國防部致力於保持美中之間軍方溝通渠道的暢通。

美國智庫分析稱，這次會晤很不尋常，中國大使並不經常會見美國高層國防官員，今次舉動反映中國可能正回應美方的關注，但實際進展仍需時間和談判。除非華府解決對中國防長李尚福的制裁，否則北京不太可能接受與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行防長級別的會議。

此前，白宮國安顧問沙利文曾表示，北京仍排斥與華府就軍事議題對話，這一點在耶倫訪華後也尚無改變。

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責任編輯：尹航

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