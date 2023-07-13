內地上半年按人幣計出口年增3.7% 進口降0.1%

按人民幣計，上半年中國外貿進出口按年增長2.1%，出口增長3.7%，進口下降0.1%。單看6月，按美元計，出口年降12.4%，超過預期跌幅10%；進口降6.8%，超過預期跌幅4.1%。

海關總署新聞發言人呂大良介紹，當前中國外貿發展總體平穩，上半年貨物貿易進出口總值按年增加4000多億元，規模在歷史同期首次突破20萬億元。

呂大良說，外需減弱對中國外貿的直接影響仍在持續，但中國經濟長期向好的基本面沒有變。下一步，將繼續充實政策措施工具箱，全力以赴推動外貿穩規模優結構。

上半年中國對美進出口 下降8.4％

從環比看，二季度進出口比一季度增長6%，5月份、6月份均環比增長1.2%。

上半年，中國對第一大貿易伙伴東盟進出口3.08萬億元，按年增長5.4%，佔進出口總值的15.3%。對歐盟進出口2.75萬億元，增長1.9%。對美國進出口2.25萬億元，下降8.4％中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長9.8%，高出整體增速7.7個百分點，佔進出口總值的34.3%。對RCEP其他成員國進出口增長1.5%。

海關總署：短期外需回暖動力不足 外貿承壓

當被問及「近兩個月外貿增速出現明顯回落，出口出現負增長」，呂大良稱，海關統計數據具有充分完備的法律保障和堅實可靠的制度方法基礎。當前中國外貿發展總體平穩。經測算，一季度，中國進口、出口數量較去年同期均有所減少。進入二季度，進口、出口數量按年轉為「雙增」，當季進口數量增加了5.9%，出口數量增加了2%，能源產品等進口量、汽車等出口量按年增速均超過兩位數。貿易量的增加帶動貿易規模的增長，意味著中國外貿進出口基礎堅實，是實實在在的增長。

呂大良還表示，總的看，相關政策效應正在持續釋放，企業有了更多實實在在的獲得感。下一步，將充分發揮海關貼近企業的優勢，繼續抓好16條以及其他各項穩外貿政策措施的落實落地，不斷完善配套措施，密切跟蹤評估實施效果。同時，根據外貿發展形勢和企業實際訴求，繼續充實政策措施工具箱，全力以赴推動外貿穩規模優結構。

呂大良說，關於下半年外貿，感到既有壓力也有信心。當前，主要發達經濟體通脹仍處於高位，地緣政治衝突持續，短期外需回暖動力不足，中國外貿穩增長仍面臨較大壓力。但同時也要看到，中國經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有變，隨著一系列政策措施持續發力，有信心、有基礎、有條件實現進出口促穩提質的目標。2023年全年有信心繼續鞏固市場份額，保持全球貨物貿易第一大國的地位。

責任編輯：尹航

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