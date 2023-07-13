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內地高校畢業生料再破千萬 全國上半年實招7.3萬人

國情動向 13:47 2023/07/13

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受經濟放緩、西方「去風險」和高校畢業生將連續兩年破千萬三重影響，內地青年失業率已連月超20%。中國民政部統計，今年上半年全社會實際招聘高校畢業生逾7萬人。中國教育部表示，將加快推進就業工作進程。

中國民政部昨日（12日）表示，初步統計，今年上半年，全國社會組織實際招聘高校畢業生7.3萬餘人，設立就業見習崗位約10萬個、實際招收就業見習高校畢業生5.7萬餘人，開展各類就業服務活動2.5萬餘場，推動近10萬家會員單位面向高校畢業生髮布招聘崗位達68萬個。

民政部相關負責人表示，下一步，民政部門將指導各地持續謀劃好社會組織助力高校畢業生就業工作，加大就業政策和先進事蹟宣傳力度，對穩崗就業成績突出的社會組織予以優先獎勵，為助力高校畢業生就業工作作出貢獻。

中國教育部學生司負責人表示，將加快推進就業工作進程，努力跑出就業加速度，幫助更多畢業生就業。

據悉，去年高校畢業生突破千萬人，今年預計高校畢業生達1158萬人，高校畢業生就業問題嚴峻。

中國社會科學院原副院長、社科院國家高端智庫首席專家蔡昉此前表示，過去3年中國經歷了很長時間的周期性失業，使得經濟在該復甦的時候遭遇到「磁滯效應」—經濟應該恢復到常規狀態的時候，卻回不到過去的常態，停留在復甦乏力的狀態。

責任編輯：陳俊賢

 

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