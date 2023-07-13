內地6月美元計出口跌幅超預期 分析料未來更依賴內需

按美元計，內地6月出口按年降12.4%，超過預期的跌幅10%，創2020年2月以來最大跌幅；進口降6.8%，超過預期的跌幅4.1%。分析指，出口下行是較為確定的趨勢，未來外貿面臨的阻力仍大，中國經濟將更依賴內需。

按人民幣計，6月出口降8.3%，進口降2.6%。6月貿易順差4912.5億元，前值4523.3億元。

華創證券投資顧問部經歷屈慶分析稱，數據背後是去年基數原因，美元計價的數據還有人民幣貶值的擾動。按美元計，如果按兩年平均算，6月增速又下一個台階，說明海外需求仍不行，出口下行是較為確定的趨勢。

凱投宏觀認為，預計今年中國出口按年會進一步下降，並在年底觸底；未來幾個月進口可能會增加，預計財政刺激措施將在今年晚些時候增加基礎設施支出，支持大宗商品進口。此外，隨著往返中國的國際旅行復甦，燃料進口有可能進一步增加。

國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，從人民幣計價的初步數據來看，中國6月貿易遜於預期。中國與主要夥伴的貿易出現明顯分化，與東盟和一帶一路經濟體的整體貿易明顯好於與G3經濟體的貿易。展望未來，外貿面臨的阻力仍大，需要政策支持來提著內需。

責任編輯：尹航

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