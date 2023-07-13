廣州文廣旅局：正尋求與迪士尼等大型項目合作機會

對於近日有網民在網上留言建議廣州應爭取中國第三座迪士尼落地，廣州市文化廣電旅遊局回應，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會，以推動廣州旅遊發展。

內媒報導，有網民今年6月在人民網的「領導留言板」提出，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園。並與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。

對此，廣州市文化廣電旅遊局周一（10日）回應，迪士尼落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級，具有較大推動作用；引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前廣州市正積極尋求合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉。

復旦大學旅遊學系副教授薛嵐表示，像迪士尼此類大型知名主題樂園能給一座城市帶來很多好處，包括帶動周邊區域發展、解決幾千人口就業、提升城市形象和旅遊吸引力等。但中國已經有兩個迪士尼樂園，而且遊客人數並沒有飽和，是否要再建設一座迪士尼，有必要進行詳細論證。

目前全球共有6座迪士尼樂園，分別位於美國加州、美國奧蘭多、日本東京、法國巴黎、中國香港以及中國上海。如果內地再新建樂園，意味著中國將成為第一個擁有3座迪士尼樂園的國家。

責任編輯：陳俊賢