  • 34°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣州文廣旅局：正尋求與迪士尼等大型項目合作機會

社會熱點 15:32 2023/07/13

分享：

分享：

對於近日有網民在網上留言建議廣州應爭取中國第三座迪士尼落地，廣州市文化廣電旅遊局回應，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會，以推動廣州旅遊發展。

內媒報導，有網民今年6月在人民網的「領導留言板」提出，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園。並與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。

對此，廣州市文化廣電旅遊局周一（10日）回應，迪士尼落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級，具有較大推動作用；引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前廣州市正積極尋求合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉。

復旦大學旅遊學系副教授薛嵐表示，像迪士尼此類大型知名主題樂園能給一座城市帶來很多好處，包括帶動周邊區域發展、解決幾千人口就業、提升城市形象和旅遊吸引力等。但中國已經有兩個迪士尼樂園，而且遊客人數並沒有飽和，是否要再建設一座迪士尼，有必要進行詳細論證。

目前全球共有6座迪士尼樂園，分別位於美國加州、美國奧蘭多、日本東京、法國巴黎、中國香港以及中國上海。如果內地再新建樂園，意味著中國將成為第一個擁有3座迪士尼樂園的國家。

責任編輯：陳俊賢

 

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 文娛藝術 就業 市場拓展 Disney 迪士尼樂園 中國 人口

下一篇文章

13部門推「一刻鐘生活圈」3年計劃 各地圍繞民居佈局消費業態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車
內地再有車廠破產 多年融資170億卻從未交車
經濟重鎮企業壓價請人 畢業生月薪不到3000蚊
經濟重鎮企業壓價請人 畢業生月薪不到3000蚊
神州熱話 - 「他鄉遇故支」廣告竟被批辱華 支付寶神回應
「他鄉遇故支」廣告竟被批辱華 支付寶神回應
講自研DUV光刻機 內地造芯神劇《我的中國芯》開播
講自研DUV光刻機 內地造芯神劇《我的中國芯》開播
寶格麗就列台灣為國家致歉 舒淇劉亦菲亦受波及 人民日報發聲
寶格麗就列台灣為國家致歉 舒淇劉亦菲亦受波及 人民日報發聲
13部門推「一刻鐘生活圈」3年計劃 各地圍繞民居佈局消費業態
13部門推「一刻鐘生活圈」3年計劃 各地圍繞民居佈局消費業態
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款