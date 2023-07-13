廣州文旅局：正尋求與迪士尼等大型項目合作機會

對於近日有網民在網上留言建議廣州應爭取中國第三座迪士尼落地，廣州市文化廣電旅遊局回應，目前廣州市正積極尋求與迪士尼等大型項目的合作機會，以推動廣州旅遊發展。專家則認為，中國已有的兩個迪士尼樂園遊客人數並沒有飽和，是否要再建一座有必要進行詳細論證。

內媒報導，有網民今年6月在人民網的「領導留言板」提出，以粵港澳大灣區的經濟實力、人口規模、遊客體量、消費能力、市場接受等，足以支撐再建一座迪士尼樂園。並與香港迪士尼樂園相呼應，形成「雙子星」。

對此，廣州市文化廣電旅遊局周一（10日）回應，迪士尼落戶對城市的旅遊業發展和城市消費轉型升級，具有較大推動作用；引進大型項目也是廣州市發展旅遊的重要工作之一，目前廣州市正積極尋求合作機會以推動廣州旅遊發展，為廣州人民謀福祉。

復旦大學旅遊學系副教授薛嵐表示，像迪士尼此類大型知名主題樂園能給一座城市帶來很多好處，包括帶動周邊區域發展、解決幾千人口就業、提升城市形象和旅遊吸引力等。但中國已經有兩個迪士尼樂園，而且遊客人數並沒有飽和，是否要再建設一座迪士尼，有必要進行詳細論證。

惠譽評級中國企業研究董事朱彧認為，中國建造第三座迪士尼的機率不大。因為迪士尼樂園這種規模的主題樂園吸引的是全國的遊客而非區域性的，並不具有多地開園的必要性。另外，目前上海迪士尼也正在繼續擴建中，此外如北京環球影城也規劃了二期和三期，都可以滿足日益增加的需求。

目前全球共有6座迪士尼樂園，分別位於美國加州、美國奧蘭多、日本東京、法國巴黎、中國香港以及中國上海。如果內地再新建樂園，意味著中國將成為第一個擁有3座迪士尼樂園的國家。

責任編輯：陳俊賢