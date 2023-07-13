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易綱：把握好幣策調控力度節奏 堅持不搞「大水漫灌」

經濟脈搏 14:02 2023/07/13

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人行行長易綱近期在《經濟研究》撰文稱，下一步要保持總量適度，堅持實施穩健的貨幣政策，把握好貨幣政策調控的力度和節奏，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

堅持實施穩健的貨幣政策 不搞「大水漫灌」

易綱在文中談及利率和匯率。他表示，保持正的利率，保持正常的、向上傾斜的收益率曲線，總體上有利於為經濟主體提供正向激勵，符合中國人儲蓄有息的傳統文化，有利於適度儲蓄，有利於經濟社會的長期可持續發展。

在利率之外，匯率是另一個十分重要的宏觀經濟變量。理論和歷史經驗都表明，匯率機制缺乏靈活性，是約束貨幣政策自主性、在宏觀上導致金融脆弱性的重要源頭。不斷深化人民幣匯率形成機制的市場化改革，是人民銀行持續推進的改革戰略。

易綱表示，下一步要保持總量適度，堅持實施穩健的貨幣政策，保持貨幣條件與經濟潛在增速和物價基本穩定的要求相匹配。搞好逆周期調節和跨周期調控，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，把握好貨幣政策調控的力度和節奏，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

深化改革，持續推進利率、匯率市場化，以我為主兼顧內外平衡。繼續健全市場化利率形成、調控和傳導機制，完善中央銀行政策利率和利率走廊機制，穩定市場預期，推動降低企業綜合融資成本。穩步深化匯率市場化改革，堅持完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，加強預期管理，堅持底線思維，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，更好地發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。

同時，加強政策協同，持續完善宏觀審慎政策框架，防範化解金融風險。

責任編輯：尹航

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