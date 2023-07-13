海關數據與國內外其他數據差異大？官方這樣解釋

在今日海關總署公佈上半年中國進出口的記者會上，當被問及數據與國內外多個關聯性經濟指標有較大差異時，海關總署新聞新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，不同經濟指標從不同角度記錄中國經濟發展進程和狀態，指標內涵、統計口徑和採集方式有區別，海關統計數據具有充分完備的法律保障和堅實可靠的制度方法基礎。

海關總署指數據如實、客觀、完整

有媒體提問，在全球經濟比較低迷的情況下，海關總署公布的進出口數據，與國內外多個關聯性經濟指標相比，走勢存在較大差異。比如說，國內的出口交貨值或者外彙收支以及國外的一些外貿數據，都存在較大走勢差異。

呂大良回應稱，海關統計是中國進出口貨物貿易的官方統計，一直以來嚴格執行海關法、統計法、海關統計條例、海關統計工作管理規定等法律法規和行政規章，並遵循國際貨物貿易統計標準，依據海關報關行政記錄，如實、客觀、完整記錄中國外貿進出口活動。也就是說，依法、依規則、依標準統計，以及基於行政記錄統計，這兩個方面共同決定海關統計數據具有充分完備的法律保障和堅實可靠的制度方法基礎。

呂大良表示，至於不同經濟指標之間的差異問題，不同的經濟指標從不同的側面、不同的角度記錄中國經濟發展進程和狀態，指標內涵、統計口徑和採集方式等有區別，既相關又不同。

他舉出幾個例子。其中一個例子是出口交貨值和出口值，這兩個指標雖然都帶有「出口」兩個字，但是確有不同，主要體現在：

一是統計對象不同，前者統計的主要是規模以上工業企業自營（委托）出口或者交給外貿部門出口的產品價值，後者統計的是所有企業實際出口貨物價值

二是統計時點不同，前者以規模以上工業企業實際銷售時間為準，後者是以海關結關日期為準。

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他也提到，造成差異的還有統計價格的差異，比如出口是以離岸價格統計，進口是以到岸價格統計。此外，匯率波動、統計時間的差異等也都是形成統計差異的客觀原因。

呂大良表示，編制並公布進出口貨物貿易統計是海關的法定職責，海關總署也在不斷推動海關統計制度方法法制化、規範化、信息化建設，持續夯實海關統計的工作基石，確保統計數據的全面性、可靠性和國際可比性，為數據使用者提供更好的信息服務。

責任編輯：尹航

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