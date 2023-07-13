【神州快訊】浙江省青企協換屆 靠前服務助企創新發展

▲ 浙江省青年企業家協會第十一次會員大會在杭州召開。

日前，浙江省青年企業家協會第十一次會員大會在杭州召開。大會選舉產生新一屆理事會，新鳳鳴集團股份有限公司董事長、總裁莊耀中當選浙江省青年企業家協會第十一屆會長。

共青團浙江省委書記周蘇紅在會上向廣大青年企業家提出了四點希望:一是希望青年企業家們向上而立，做信仰堅定的追夢人。二是希望青年企業家們向下紮根，做擔當奮進的開拓者。三是希望青年企業家們向新而生，做創新創業的弄潮兒。四是希望青年企業家們向善而為，做致富思源的引領者。

浙江省青年企業家協會十屆會長張亞波向大會作第十屆理事會工作報告。他表示，五年來，協會為青年企業家學習交流、創業發展、奉獻社會積極搭建平台，在服務經濟社會發展、助力會員企業成長等方面取得了累累碩果。並堅持創新制勝、唯實惟先、共建共享、防控風險，迭代工作品牌、豐富服務內涵、搭建幹事舞台，團結凝聚省市縣三級青年企業家協會畫好了「同心圓」。

莊耀中在會上表示，未來將承擔更大責任、作出更好表率，協會也將竭誠為會員企業和會員們給予更有力的支持、提供更優越的服務、搭建更廣闊的平台，努力讓更多的會員企業和青年企業家脫穎而出、盡顯風采。浙江省青企協將進一步發揮組織優勢，深入企業對接需求、主動上門靠前服務，全力以赴助推企業創新轉型，努力為青年企業家成長發展保駕護航。弘揚青年企業家精神激發經營主體活力，為經濟社會發展積蓄青企力量。

（材料由浙江省青年企業家協會提供）