廣汽三菱正式停產 將進行裁員

中日合資車廠廣汽三菱向員工發信，稱因銷售遠未達預期，經營陷入困境，6月正式進入臨時停產階段，並會優化員工結構。內媒指新能源汽車轉型滯後是廣汽三菱的主要「死因」之一。

據內媒第一財經報道，網路流傳一封「致廣汽三菱全體員工的一封信」，表示廣汽三菱受市場轉型影響，銷售遠未達預期，經營陷入困境。

信中表示，在行業變革的大環境下，公司管理層和股東經過慎重討論，於6月份正式進入臨時停產階段，並需按實際情況優化人員結構。

廣汽集團回應表示，上述情況屬實，廣汽三菱的股東三方正盡全力推動企業紓困轉型，將按實際情況依法依規優化人員結構。據悉，廣汽三菱已經公布員工安置方案。

報道指出，廣汽三菱於2012年成立，年銷量曾在2018年創歷史新高，達14.4萬輛，但此後開始斷崖式下滑，2019年至2022年銷量分別為13.3萬輛、7.5萬輛、6.6萬輛和3.36萬輛，分別年降7.64%、43.62%、11.99%和49.13%。

長沙工廠是廣汽三菱唯一的生產基地，設計產能為每年20萬輛。然而去年廣汽三菱產銷量均未超過4萬輛，產能利用率僅為17.75%。

根據中國乘聯會的最新數據，今年前5個月，廣汽三菱累計產量僅為3367輛，年降75%，單是今年5月銷量為0。

報道指出，新能源汽車轉型滯後被認為是廣汽三菱近幾年在中國加速被邊緣化的主要原因之一。廣汽三菱去年全年虧損近20億元人民幣，年底時資產負債率已經升至98.33%，處於資不抵債的邊緣。

根據中國企查查，廣汽三菱是由廣州汽車集團、三菱自動車株式會社、三菱商事株式會社三方合資經營的中外合資企業。

責任編輯：蒯宇澄

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