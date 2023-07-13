國台辦撤銷對台企「天亮醫療」制裁 指其已深刻認識錯誤

國台辦今日宣布撤銷對台企天亮醫療的制裁，指其已深刻認識錯誤。

國台辦發言人陳斌華表示，大陸方面宣布對「台獨」頑固分子關聯機構和企業採取懲戒措施，受到兩岸各界高度關注和台商台企的廣泛支持。近一年來，天亮醫療多次提供相關材料，對涉事情況作了解釋，表明系企業內部管理失察。其負責人近日在接受台灣媒體採訪時表示，「台獨」會引發戰爭，和平穩定的兩岸關係有利於兩岸經貿合作。本人及企業支持「九二共識」、反對「台獨」，將與「台獨」相關組織、機構劃清界線。

鑑於天亮醫療能深刻認識錯誤，在兩岸關係上表達正確立場，有關部門決定，即日起不再對天亮醫療採取禁止大陸組織、企業、個人與其進行交易、合作和禁止負責人入境等措施。

我們堅決反對「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利。目前對其他3家企業的懲戒措施保持不變。

去年8月，時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）抵台訪問，國台辦旋即宣布，制裁「台獨頑固分子關聯機構」台灣民主基金會、國際合作發展基金會，並連帶制裁「捐款者」宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業。

當時天亮醫療就曾發聲明指出，並無捐款至國際合作發展基金會，「經查，2018年已離職員工個人報名參加國際合作發展基金會主辦之醫療科技推廣研習班，報名類用為新台幣3,000元，此純屬員工個人進修行為」。

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責任編輯：袁瑋婧