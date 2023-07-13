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德國通過首個對華戰略文件 稱對華依賴增加需去風險化

國情動向 21:09 2023/07/13

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德國政府今日（13日）通過首個全面對華關係戰略，稱與中國存在系統性競爭，又指近年來德國對中國的依賴增加，需要「去風險化」，戰略並強調了中德合作應對氣候變化等全球挑戰的重要性。

據美聯社和路透社報道，德國總理朔爾茨批准的這份文件長達64頁，其中表示，將致力於確保與中國的經濟合作「變得更加公平、更加可持續和更加互惠」，並指出「雖然中國對歐洲的依賴不斷下降，但德國對中國的依賴近年來有增無減。」

聲明稱，德方無意阻礙中國經濟進步和發展，但同時迫切需要去風險化。聲明並強調，「我們並不追求經濟脫鈎。」

文件指出，由於多種原因，2020年《中歐全面投資協定》目前無法獲得批准。德國將與歐盟磋商，為中德政府雙邊磋商做準備，這是推進中歐議程的機會。

文件還提到，德國在繼續堅持一個中國政策的同時，希望擴大同台灣的密切關係，海峽現狀的改變只能是雙方同意的、和平的。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指出， 德國的貿易和供應鏈越多樣化，國家就越有韌性。中國既是合作夥伴，也是競爭對手和系統性對手，聯邦政府的對華戰略考慮到了所有這些方面。

中使館闡明4點立場

中國駐德國使館發言人對此表示，一、中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展。德國當前面臨的很多挑戰和問題並非是中國造成的，中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手。將中國視為「競爭者和制度性對手」不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。以意識形態為導向看待中國和製定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信。

二、中方始終重視發展對德關係，願與德方共同落實好中德第七輪政府磋商成果，深化各領域交流和務實合作。但發展雙邊關係必須秉持相互尊重、平等互利的基本原則，中方堅決反對利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，歪曲抹黑中國，甚至損害中方核心利益。中方將堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

三、中德經貿等各領域務實合作是互惠互利、優勢互補的關係，對雙方都是更大的發展機遇，而非風險。基於意識形態偏見和競爭焦慮而強行「去風險」，只會適得其反，人為加劇風險。雙方應通過不斷增進政治互信，推進雙邊關係「去風險化」。

四、中德在促進世界多極化、維護自由貿易、應對氣候變化等方面有諸多共同利益。希望雙方相向而行，堅持互利共贏，攜手應對全球性挑戰，為動蕩的世界注入更多穩定性和正能量。

責任編輯：蒯宇澄

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