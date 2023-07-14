王毅晤布林肯 促美把峇里島會晤共識轉為實際行動

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，周四（13日）在印尼雅加達出席東盟會議期間，應約會見美國國務卿布林肯。

王毅表示，布林肯上月訪華時，國家主席習近平就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見。雙方通過深入坦誠溝通，達成一些共識，最重要的一條就是重回峇里島議程，朝著校準中美關係這艘巨輪的航向邁出重要一步。下步的關鍵就是拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道。

王毅強調，美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把美國總統拜登多次作出的一系列承諾切實落到實處。

他還説，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。美方應採取理性務實態度，同中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通渠道，提升溝通實效，暢通人文交往。

此外，王毅闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整，停止對華經貿和科技打壓，取消對華非法無理制裁。作為具有重要影響力的大國，中美應尊重地區國家努力，支持東盟中心地位，避免將爭議和復雜因素引入區域合作。

雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行積極探討。認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。

責任編輯：易燕丹

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