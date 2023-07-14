  • 32°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅晤澳外長黃英賢 指雙方關係止跌回穩不能走回頭路

國情動向 09:59 2023/07/14

分享：

分享：

中共中央外事辦主任王毅周四（13日）在雅加達應約會見澳洲外長黃英賢。

據新華網，王毅表示，在雙方共同努力下，中澳關係止跌回穩，得到改善和發展。事實再次證明，只要雙方秉持建交初心，堅持正確相處之道，中澳關係就能夠發展好、也應當發展好。方向對了，就應該堅持下去，不能再偏航，更不能走回頭路。

王毅強調，雙方應維護好、鞏固好當前良好勢頭，使中澳關係繼續走穩、走實、走遠。要落實好兩國領導人共識，恢復各領域、各層級交往合作，增進理解互信。中澳經濟高度互補，合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。雙方要相互尊重、平等相待，妥善處理分歧，培育相互理解、相互欣賞的友好氛圍，給兩國人民帶來更多實實在在的利益。

黃英賢表示，建交50年來，澳中建立了廣泛聯繫，各領域合作成果顯著。良好的澳中關係符合雙方利益，澳方將繼續本著建交初心，相互尊重、平等合作、坦誠溝通，維護各自國家利益，推動澳中全面戰略夥伴關係實現更大發展。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
政治 地緣政治 外交 經濟 貿易 澳洲 王毅 中國

下一篇文章

王毅晤布林肯 促美把峇里島會晤共識轉為實際行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李強召開平台企業座談會 冀更好賦能實體經濟
李強召開平台企業座談會 冀更好賦能實體經濟
中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？
德國公布首份對華戰略文件 稱對華依賴增加需去風險化
德國公布首份對華戰略文件 稱對華依賴增加需去風險化
王毅與布林肯在印尼會晤 雙方同意保持開放溝通渠道
王毅與布林肯在印尼會晤 雙方同意保持開放溝通渠道
內地高校畢業生料再破千萬 全國上半年實招7.3萬人
內地高校畢業生料再破千萬 全國上半年實招7.3萬人
美軍巡邏機過航台海 東部戰區：全程跟監警戒
美軍巡邏機過航台海 東部戰區：全程跟監警戒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款