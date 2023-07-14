人行副行長劉國強：中國未出現通縮 下半年也不會通縮

國新辦今日（14日）舉行上半年金融統計數據情況發布會，人行副行長劉國強表示，將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策。他指，中國並未出現通縮，下半年也不會出現通縮，預計預計7月份CPI仍會走弱，8月份有望回升。

劉國強：中國M2、經濟保持增長 未出現通縮

劉國強表示，下階段，人行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，充分發揮貨幣信貸政策效能，統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，促進經濟良性循環。他說，應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。

稍早前公佈的內地6月居民消費價格指數（CPI）按年持平，為近兩年半最低升幅；生產者物價指數（PPI）按年下跌5.4%，連跌9個月，並創過去七年半來最大跌幅。劉國強表示，中國M2、經濟保持增長，並未出現通縮，下半年也不會出現通縮。預計7月份CPI仍會走弱，8月份有望回升，預計全年走出U型趨勢，年底向1%靠攏。

他表示，中國經濟長期向好基本面沒有變，對高質量發展有信心。當前經濟面臨的調整屬於疫後經濟復蘇的正常現像，很多國家疫情後經濟復蘇需要一年左右時間，中國疫情防空平穩轉段才過了半年。從長期趨勢看，經濟向高質量發展的方向沒有變，高質量發展的力量正在逐步積累，這也是經濟結構調整的好時機。

鄒瀾：因城施策 促進房地產市場平穩健康發展

人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，下一步，人行將堅決落實「兩個毫不動搖」，繼續做好對小微和民營企業的金融支持工作。一方面，繼續推動落實好普惠小微貸款支持工具，發揮好支小再貸款作用，引導金融機構增加小微和民營企業貸款投放。另一方面，深入實施中小微企業金融服務能力提升工程，進一步增強部門合力，推動健全涉企信息共享、融資擔保等配套機制，提高金融機構服務小微和民營企業的意願、能力和可持續性。

在房地產方面，鄒瀾表示，下一步，人行將堅持「房住不炒」定位，配合相關部門和地方政府扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作，滿足行業合理融資需求，繼續為行業風險有序出清創造有利金融環境。考慮到中國房地產市場供求關係已發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

在提到金融支持保交樓時，鄒瀾表示，穩定債券、股權融資渠道，已累計為民營房企260億元債券發行提供增信支持。

劉國強：必要時對市場單邊行為進行糾偏 堅決防範匯率大起大落

針對近期人民幣匯率波動的情況，劉國強說，人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪裡去，外匯市場預期穩定，人民幣匯率不會出現單邊勢，仍會保持雙向波動、合理均衡。下一步，人行將以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，以預期管理為核心，綜合施策、穩定預期，必要的時候對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落。

責任編輯：尹航

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