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人行劉國強談人民幣匯率：必要時對市場單邊行為進行糾偏

經濟脈搏 11:23 2023/07/14

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針對近期人民幣匯率波動的情況，人行副行長劉國強說，人民幣匯率漲或者跌都偏不到哪裡去，不會出現單邊勢，仍會保持雙向波動、合理均衡。人行將在必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落，亦會根據情況需要合理使用政策工具。

劉國強：堅決避免匯率大起大落

劉國強說，人民幣匯率的走勢從長期看取決於經濟基本面，從短期看是測不準的。長短期綜合來看，中國是大型開放經濟體，匯率受各種因素影響，可能升也可能貶。但是往上、往下，都不會偏到哪裡去。

他說，過去幾年，人民幣對美元匯率三次破「7」，然後又三次回到「7」以內。近期，人民幣對美元又一次「7」，這是2019年以來第四次，但這幾天已開始明顯回升。中國實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，這個機制是好的，要繼續堅持。換句話說，匯率總體上是由市場決定的，同時要更好發揮市場和政府「兩只手」的作用，堅決避免匯率大起大落。

內地券商料人民幣短期承壓 四季度有望企穩

從當前看，人民幣匯率雖然有所貶值，但沒偏離基本面，人行也已綜合採取措施管理預期，外匯市場運行平穩，金融機構、企業、居民的結售匯行為理性有序，市場預期基本穩定。有宏觀經濟大盤、國際收支大盤、儲備大盤做支撐，在市場化的匯率形成機制下，人民幣匯率不會出現「單邊市」，仍會保持雙向波動、動態均衡。

人行有能力應對各種衝擊

他還說，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定既是政策目標，也是大家喜聞樂見的。近年來，在應對多輪外部衝擊的過程中，人行積累了豐富的應對經驗，也具有充足的政策工具儲備。既不會沒有定力，也不會太佛系。有信心、有條件、有能力應對各種衝擊，維護外匯市場平穩運行。

對於記者提問稱，「中國是否重新引入中間價逆周期因子，人行還會否採取比如下調外匯存款準備金率這些工具」，劉國強說，至於說具體的政策工具怎樣，會根據情況的需要合理使用，政策工具就是拿來用的，需要就用，不需要就不用，需要用哪一種就用哪一種，這要相機抉擇。

他說，下一步，人行將以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，以預期管理為核心，綜合施策、穩定預期，必要的時候對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落。

人行副行長劉國強：中國未出現通縮 下半年也不會通縮

責任編輯：尹航

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