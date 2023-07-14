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中美高層月內四次綫下互動 分析：釋放三大信號

國情動向 12:39 2023/07/14

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中美高層一個月內密集互動，《北京日報》旗下「長安街知事」指，高頻率、多領域、高層次已成為本輪中美互動的鮮明特點，同時也向國際社會釋放三大明確信號。

中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯，周四（13日）在印尼雅加達出席東盟外長會議期間會晤。這是繼布林肯上月18日至19日訪華後，兩人不足一個月內再次會面。雙方均認為會晤坦誠、務實、具建設性，並同意繼續保持溝通。

美國財政耶倫上周四至周日（7月6日至9日）亦來華訪問四天，與中方就兩國及全球宏觀經濟形勢等議題進行交流，探討中美經貿合作新機遇。另經中美雙方商定，美國總統氣候問題特使克里將於7月16日至19日訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。若克里成行，將是中美高層月內第四次線下互動。

「長安街知事」指，一個月內，中美雙方高層交往互動頻次明顯上升，釋放出三大明確信號。第一，為中美關係止跌企穩帶來積極預期。

布林肯訪華期間，中美達成積極共識和成果，其中最重要的一項是，雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。美媒形容布林肯北京之行標誌着穩定中美關係的「重要開端」。美聯社評論稱，中美雙方同意改善交流，期待中美雙方高官及領導人實現後續會晤。

王毅晤布林肯 促美把峇里島會晤共識轉為實際行動

王毅與布林肯在印尼會晤 雙方同意保持開放溝通渠道

之後耶倫接棒訪華。財政部相關負責人指，會談坦誠、務實、深入，具有建設性。耶倫則在新聞發布會上表示，與中方高層官員的會晤是「直接且富有成效的」，有助於穩定兩國關係，同時她再次重申，美國不尋求與中國經濟「脫鈎」。

《紐約時報》此前發文稱，隨着美國2024年大選即將到來，預計兩黨候選人將陸續放出對華鷹派言論。因此，今年夏天美國多名高官訪華，旨在於美國大選到來前，讓兩國政府就雙邊關係進行坦誠對話。

第二，應對全球性挑戰離不開中美合作。

克里即將訪華，是繼布林肯、耶倫之後，一個月內第三位訪華的美國高級官員，也將是克里就任美國總統氣候問題特使以來第三次訪華。他表示，將重啟兩國在應對全球變暖領域的談判，「我們需要真誠的合作。」

美國氣候特使克里本月16日起訪華4天

耶倫訪華點燃消減「301條款」的希望 但美政治環境恐難實現

亞洲協會政策研究所高級研究員湯姆·伍德魯夫在美國《外交政策》雜誌撰文稱，在氣候問題上的合作不僅可以幫助拯救地球，也可以成為幫助挽救美中關係免於脫軌的戰略護欄。

第三，中美關係改善積極勢頭能否持續，考驗美方誠意。

中美關係陷入低谷後，美方多次喊話要與中方恢復高級別溝通，同時又不斷挑戰中方核心利益，罔顧中方重大關切，近日還炒作所謂「中國黑客攻擊美國務院和商務部」。外交部發言人汪文斌回應稱，美方應盡快就其網絡攻擊行為作出交代，而不是散布虛假信息、轉移視線。

另外，中方在在近期的中美高層互動中，重申在核心利益和重大關切上的底線紅線、管控分歧和處理偶發事件的原則和精神，中美關係未來是走向對話還是對抗、合作還是衝突，美方必須作出正確的選擇。新華社周三（12日）發表評論文章稱，這輪中美互動，為雙邊關係帶來積極預期。與此同時，也應警惕美國在對華關係問題上的善變和「兩面性」。

責任編輯：易燕丹

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