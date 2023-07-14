目標300顆 中國啟動建設超低軌道衛星星座

近年來大規模的衛星星座成為航天界發展的重點領域之一。中國航天科工空間工程總體部宣布，將正式啟動超低軌通信、遙感一體星座建設。這個最終規模達到300多顆衛星的大型星座系統，將為全球應急救援、火情監測、防災減災領域提供更加有效的數據和能力支撐。

《環球時報》報道，中國航天科工空間工程總體部超低軌通遙一體星座總設計師張楠表示，超低軌的概念主要是從距離地面的高度來劃分。他指出，通常而言，低軌是指距離地面500-2000公里的軌道高度，遙感衛星一般在距離地面500-600公里的高度運行。

中國正在建設的低軌寬帶通信衛星一般在距離地面1000公里的軌道高度運行。中國空間站則位於距離地面400公里的軌道。美國「星鏈」互聯網衛星星座的主要運行高度在550公里左右。而超低軌距離地面更近，軌道高度通常在300公里以下，未來中國超低軌通遙一體星座想要應用的空域範圍計劃將在150到300公里之間。

▲ 超低軌衛星星座示意圖

不過，從國外和國內的情況來看，超低軌衛星目前尚未大規模的開發應用，此前只開展過一些科學應用試驗。相較傳統軌道，超低軌的動力學環境複雜，稀薄大氣阻力、原子氧通量隨軌道降低以近指數規律增長，維持衛星長期穩定可靠運行，需要抵消衛星軌道由於更高的大氣阻力而快速衰減的影響，長期運行需要面對諸多技術挑戰。

首發星最快12月發射

張楠指出，超低軌衛星因為距離地面更近，因此能夠處理一些微弱信號。在對地觀測的層面，距離地面更近也意味著對地觀測時看得更清楚。超低軌衛星具有超高的價值，因軌道高度降低，對地「遙感」變為「近端」而獲得更低的成本和更高的觀測解析度、更短的傳輸時延等。

按規劃，該大型星座建設計劃預計在2023年完成超低軌通遙一體星座首發星發射，2024年完成9星業務驗證星簇發射，同時完成衛星資料公共服務平台建設；2030年完成300顆星在軌組網運行提供可見光、SAR、高光譜、紅外多元服務體系，形成全球15分鐘響應能力。到2030年以後，完成業務系統全面建設，達到全球範圍10分鐘以內的即時業務響應和服務能力。

張楠透露，目前超低軌通遙一體星座首發星已完成正樣產品設計與投產，首星將搭載光學遙感相機、星載智慧處理設備、原子氧探測器等有效載荷，計劃12月發射。

責任編輯：易燕丹

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