調查：逾八成受訪者漫無目的碌手機 短視頻最嘥時間

隨著流動網絡普及，源源不斷的碎片化信息讓很多人身心疲憊。有媒體調查顯示，逾八成受訪者會漫無目的地刷手機；無節制刷短視頻、過度關注「熱搜」等均是普遍的不良使用習慣。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網對1,501名受訪者進行的調查顯示，日常生活中，86.1%的受訪者會漫無目的地刷手機，其中37.3%的受訪者經常會。此外，短視頻分享平台（73.6%）、即時通訊應用（55.6%）、社交媒體（46.8%）佔用受訪者的時間最多。

在北京某傳媒公司上班的95後青年李琦說，空餘時間基本被小紅書和微信佔用，「很多時候打開軟件是為了檢索一些東西，但不知不覺就被主頁推給我的其他東西吸引過去，往往刷了10多分鐘才意識到。」

復旦大學新聞學院副院長周葆華表示，移動互聯網的快速發展，使其成為人們生活活動的主要平台，人們的社交、消費、娛樂、展演、知識獲取等，都圍繞移動互聯網展開。

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至於受訪者有哪些媒介使用習慣，調查顯示，排在前3位的依次是無節制刷短視頻（54.9%）、過度關注「熱搜」 （43.4%）、過量瀏覽娛樂信息（42.0%）。其他使用習慣還包括在朋友圈刷屏（28.8%）、評論發言隨意無顧忌（25.2%）、不核實信源轉發信息（19.8%）、發布大量自拍（10.5%）等，只有9.7%的受訪者表示沒有以上習慣。

李琦指，自己經常會無效瀏覽，在看各種八卦和熱搜上花費很多時間。「原來我沒有這樣的習慣，後來發現同事都在聊熱搜，才開始翻熱搜想要跟上大家的節奏。」

天津某高校英美文學與文化方向的在讀研究生趙九霓也表示，視頻的吸引力很大，喜歡刷視頻的話，一眨眼刷幾十分鐘的情況很常見，但可能沒什麼收獲。

「一些年輕人因為害怕錯失重要信息而不斷『下拉』刷新，手機不離手，這是一種信息錯失焦慮。」周葆華認為，移動互聯網時代，很多年輕人越害怕錯失，越會保持在線，而越在線，越害怕失去，最後就是「永久在線，永久連接」。

他指出，移動互聯網的使用是把雙刃劍，一方面它幫助人們持續不斷地獲取信息，連接世界，獲得各種各樣的機會；另一方面，它也佔用了人們很多時間，造成心理焦慮。「我們不可能完全排斥它，重要的是能在連接與適度抽離之間把握好平衡，增強自主性，減少被操控的概率。」

責任編輯：易燕丹

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