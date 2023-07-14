王毅唔林芳正 促日方不要一意孤行將核污水排海

中央外辦主任王毅今日（14日）在雅加達應約會見日本外相林芳正時，談及日方計劃將福島核污水排海。林芳正解釋日方的想法，期望中方理解。王毅則敦促日方不要一意孤行。

新華社報道，王毅強調，日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康。核事故產生的核污染水與核電站正常運行產生的廢水性質完全不同，不能相提並論。向海洋排放核事故污染水在全球沒有先例，也沒有共同認可的標準。這既是一個科學問題，也是一個態度問題。日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行。

王毅還指，當前中日關係處於何去何從、不進則退的關鍵階段。希望日方樹立客觀理性對華認知，推動中日關係重回健康穩定發展軌道。

王毅說，日方將中國定位為最大戰略挑戰，渲染中國「威脅」，與中日關係現實嚴重不符，也與雙方「互為合作夥伴、互不構成威脅」重要共識背道而馳。希望日方樹立客觀理性對華認知，以實際行動汲取歷史教訓，堅持和平發展道路，改善兩國國民感情，推動中日關係重回健康穩定發展軌道。中方對雙方保持各層級接觸、經貿往來和人文交流持開放態度。

林芳正表示，近段時期，雙方交往密切展開，日方對此表示歡迎，希望進一步加強人文交流。日方高度重視同中方加強對話溝通，期待以日中和平友好條約締結45周年為契機，構築建設性、穩定的日中關係，為雙方高層交往創造條件。

此外，在北京，外交部發言人汪文斌質疑日本政府拿出800億日圓專項基金，用於補貼福島地區涉漁產業。汪反問，如果日本準備排海的核污水沒有問題的話，福島地區的涉漁產業怎麼會因此受到影響；如果日本政府不是心虛的話，為甚麼用補償費來息事寧人，這只能說明核污水排海是真有問題，大有問題。

責任編輯：蒯宇澄

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