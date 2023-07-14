國常會：做好能源電力保供 強化煤電企業紓困支持政策

國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議，表示要做好能源保供，落實好電價、財稅、金融等煤電企業紓困支持政策。

據新華社，會議聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況匯報，審議通過《關於積極穩步推進超大特大城市「平急兩用」公共基礎設施建設的指導意見》，研究部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。

會議指出，保障能源電力安全穩定供應，是事關國計民生的大事。當前我國正處於經濟恢復和產業升級的關鍵期，各有關方面要落實責任、形成合力，以「時時放心不下」的責任感做好能源電力保供工作。要加強高峰時段重點地區電力保供，加強保供形勢預判，全力抓好能源增產增供。要強化煤電保供穩價，落實好電價、財稅、金融等煤電企業紓困支持政策，加強電煤中長期合同履約監管。要壓實全鏈條保供責任，煤電油氣運保障工作部際協調機制要加大分類指導和政策協同力度，各地區要嚴格落實屬地管理責任，能源企業要積極履行保供主體責任，全力保障民生和經濟社會發展用能用電需求。會議強調，各方面在能源保供工作中要切實加強安全生產風險隱患排查整治，堅決防範遏制重特大事故發生。

會議指出，在超大特大城市積極穩步推進「平急兩用」公共基礎設施建設，是統籌發展和安全、推動城市高質量發展的重要舉措。實施中要注重統籌新建增量與盤活存量，積極盤活城市低效和閒置資源，依法依規、因地制宜、按需新建相關設施。要充分發揮市場機製作用，加強標準引導和政策支持，充分調動民間投資積極性，鼓勵和吸引更多民間資本參與「平急兩用」設施的建設改造和運營維護。

會議指出，審計整改是發揮審計監督作用的重要一環，事關政府公信力和執行力。對審計查出問題，要逐項分解到有關地區、部門和單位，嚴肅認真抓好整改工作。被審計地區和單位要嚴格落實整改主體責任，認真制定整改方案和清單，針對重點問題舉一反三開展專項整治，確保整改實效。

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責任編輯：袁瑋婧