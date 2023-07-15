內地6月70城房價指數按年按月均持平

國家統計局公佈6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。其中，價格按月上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格按月持平或略降、二手住宅按月下降；各線城市新建商品住宅銷售價格按年有漲有降、二手住宅按年下降。據路透測算，6月70城房價指數按年按月均持平。

按月看，新房方面，一線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.1%轉為持平，其中北京、上海分別上漲0.1%和0.4%，廣州、深圳分別下降0.1%和0.3%；二線城市新建商品住宅銷售價格由上月上漲0.2%轉為持平；三線城市新建商品住宅銷售價格由上月持平轉為下降0.1%。

二手房方面，一線城市二手住宅銷售價格下降0.7%，降幅比上月擴大0.3個百分點；二、三線城市二手住宅銷售價格均下降0.4%，降幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。

6月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數減少，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有31個和7個，比上月分別減少15個和8個。

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按年看，新房方面，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲1.3%，漲幅比上月回落0.4個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.5%，漲幅與上月相同；三線城市新建商品住宅銷售價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

二手房方面，一線城市二手住宅銷售價格由上月上漲0.4%轉為下降0.4%；二、三線城市二手住宅銷售價格分別下降2.4%和3.4%，降幅比上月分別擴大0.3和0.1個百分點。

6月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲城市有27個，比上月增加1個；二手住宅按年上漲城市有6個，比上月減少3個。

責任編輯：尹航

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