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王毅：地區國家要警惕三個消極動向

國情動向 12:08 2023/07/15

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中央外辦主任王毅週四（13日）在印尼雅加達出席東亞合作系列外長會時強調，當前形勢下，地區國家尤其要警惕事關本地區和平安全的三個消極動向。

一要警惕所謂「印太戰略」加快向本地區滲透，衝擊東盟中心地位，衝擊以東盟為核心建立起來的行之有效的區域合作架構。

二要警惕北約試圖插足本地區，引入冷戰思維和陣營對抗，破壞地區國家多年努力得來的和平穩定局面。

三要警惕域外大國借南海問題介入地區事務，挑撥破壞地區國家之間的團結協作。

在週五（14日）的東亞峰會外長會上，王毅談到台灣問題時，強調台灣問題是中國內政，不容外來干涉，駁斥了個別國家稱中方單方面改變台海現狀的錯誤論調。

王毅表示，台灣是中國領土的一部分。這是歷史事實，也是國際共識，更是台海的真正現狀。想要改變這一現狀的恰恰是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。「台獨」同台海和平水火不容，「台獨」行徑才是台海和平的最大破壞因素，要真正維護台海和平，就需要堅決反對「台獨」。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。

責任編輯：尹航

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