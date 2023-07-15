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王毅晤博雷利 促警惕經濟問題政治化

國情動向 14:17 2023/07/15

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中央外辦主任王毅週五（14日）在印尼雅加達應約會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。王毅表示，歐方應進一步明確雙方戰略伙伴關係定位，尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鉤斷鏈」的代名詞。博雷利強調，歐中「脫鉤」不現實也不可能，「去風險」絕非針對中國。

據外交部公佈，王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，中歐加強溝通、增進信任、深化合作符合雙方共同利益。歐方應進一步明確雙方戰略伙伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。

外交部引述博雷利表示，中國首先是歐盟的重要伙伴，這一定位十分清晰，也十分確定。歐盟堅定奉行一個中國政策，其核心內涵是世界上只有一個中國，台灣不是一個國家，歐盟從來不支持「台獨」。歐盟願同中國保持強有力的接觸，發展建設性、穩定和長遠的關係。歐方願探討加強雙方的政策對接，推動務實合作取得更多成果。全球產供鏈你中有我、我中有你，歐中「脫鉤」不現實，也不可能。歐盟不支持陣營對立和平行體系。「去風險」絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。

王毅：地區國家要警惕三個消極動向

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王毅強調，中國致力於建設更高水平開放型經濟新體制，將繼續向世界分享超大規模市場機遇。願同歐方優勢互補、形成合力，發揮「1+1大於2」的效應，對接彼此提出的全球倡議，包括共建「一帶一路」同「全球門戶」計劃的相互支持。中歐應秉持開放包容理念，共同推進全球化進程，共同維護自由貿易體系，共同反對保護主義，共同抵制單邊霸凌。當前尤其要警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鉤斷鏈」的代名詞。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅表示，中方支持建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，將繼續致力於勸和促談，為政治解決危機發揮建設性作用。

責任編輯：尹航

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